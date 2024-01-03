Врач рассказал, можно ли нагревать мед

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Засахарившийся мед нравится не всем, поэтому многие предпочитают нагревать лакомство, чтобы вернуть ему текучесть.

«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», - объяснил врач.

Золотарев напомнил, что мед обладает сотнями полезных свойств, но при нагревании часть из них теряется.

«В меде есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании. Также в нем есть витамины, которые боятся температурной обработки», - предупредил он.

Популярное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Диетолог также рекомендовал не греть лакомство в микроволновке или на водяной бане.

Ранее фитотерапевт Нина Соколова рассказала, что выздоровление при простуде помогут ускорить горячий чай, мед и острый перец.