Врач рассказал, можно ли нагревать мед
Мед теряет ряд полезных свойств при нагревании. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
Засахарившийся мед нравится не всем, поэтому многие предпочитают нагревать лакомство, чтобы вернуть ему текучесть.
«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», - объяснил врач.
Золотарев напомнил, что мед обладает сотнями полезных свойств, но при нагревании часть из них теряется.
«В меде есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании. Также в нем есть витамины, которые боятся температурной обработки», - предупредил он.
Популярное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Диетолог также рекомендовал не греть лакомство в микроволновке или на водяной бане.
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