Врач рассказал, кому запрещено есть помидоры

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Помидоры - вкусный и полезный продукт. Но при некоторых заболеваниях они могут нанести серьезный вред организму. А некоторые плоды и вовсе могут быть ядовитыми. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Пятым каналом.

Для большинства людей помидоры полезны. Они содержат витамины А, К, группы В и аскорбиновую кислоту. В одном помидоре средних размеров содержится до 40% от суточной нормы витамина С. Кроме того, эти плоды являются источником железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди.

В помидорах также содержится ликопин, являющийся мощным антиоксидантом. Он предотвращает развитие сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

В то же время, помидоры обладают повышенной кислотностью и раздражают пищеварительную систему. Поэтому они вредны людям с проблемами ЖКТ. Употреблять их при гастрите, язве желудка, панкреатите или заболеваниях печени не стоит.

«Еще помидоры содержат очень много щавелевой кислоты, что вредно при заболеваниях почек, повышенном уровне мочевой кислоты, подагре и, соответственно, при проблемах с суставами, связанных с этим», - рассказала Елена Соломатина.

Диетолог добавила, что самая большая концентрация полезных веществ содержится в помидорах черри.

А вот зеленые помидоры нельзя есть ни в коем случае - в них содержится ядовитое органическое соединение соланин.

Ранее Елена Соломатина рассказала, что шампиньоны полезны для профилактики онкологических заболеваний.