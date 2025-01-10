Врач рассказал, кому стоит бояться метапневмовируса

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», - сказал врач.

По его словам, у детей этот вирус может протекать с пневмонией. Также в зоне риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Еще журналисты обратились к руководителю отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александру Бутенко. По словам эксперта, вирус вряд ли превратится в пандемию. Сейчас эксперты знают о нем слишком мало, даже нет точного количества подтвержденных случаев. Само заболевание еще не изучили до конца и не установили, к какому семейству оно относится.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок назвал метапневмовирус «банальным ОРВИ». Он отметил, что количество заболевших держится на уровне 0,1% от общего числа простудившихся.