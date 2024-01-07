Врач рассказал, кому нельзя увлекаться горьким шоколадом

Основное противопоказание для горького шоколада - индивидуальная непереносимость его компонентов, отметила специалист.

Еще один момент связан с наличием в этом продукте вещества, которое может вызвать спазм сосудов, приводящий к усилению головной боли или повышению давления. Последнее напрямую касается людей, страдающих мигренью или гипертонией.

«Если у человека сахарный диабет второго типа или ожирение, горький шоколад также нужно ограничить. Нет полных противопоказаний, но суточная порция должна быть не более 20-30 граммов», - уточнила Сычева.

По словам диетолога, с осторожностью употреблять шоколад нужно людям, имеющих заболевание желчного пузыря. Если говорить о детям, то пока им не исполнится пять лет лучше этот продукт не давать.

Врач рекомендовала употреблять шоколад после блюд из сырых овощей или белковой нежирной пищи, как, например, кусочка курицы, рыбы или индейки.

Ранее нутрициолог Зоя Богданова предупредила об опасности употребления фейхоа.