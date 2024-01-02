Врач рассказал, кому нельзя есть гранаты

Она отметила, что плоды граната содержат витамин C, поэтому зимой он отлично восполняет его нехватку в организме. Помимо этого, он является источником витамина K, фолиевой кислоты, калия, органических кислот и антиоксидантов.

«Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», - пояснила Круглова.

При этом людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом необходимо ограничить употребление гранатов, а иногда и полностью исключить их из своего рациона. Помимо этого, всегда лучше выбирать цельные плоды, а не гранатовый сок, в котором содержится много аскорбиновой кислоты и органических кислот.

Ранее врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль посоветовала пить зимой напитки на основе липового чая и гранатового сока. По ее словам, к нему можно добавлять различные фрукты и ягоды, а также приправы и специи.