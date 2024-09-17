Врач рассказал, кому может навредить ежедневное употребление огурцов

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом», - сказал он.

Также эксперт призвал не есть слишком много огурцов тем, кто принимает антикоагулянты, потому что витамин К в этих овощах может снижать эффективность разжижающих кровь препаратов. Кроме того, в огурцах есть оксалаты, которые иногда приводят к образованию камней в почках.

При этом совсем отказываться от этих продуктов не стоит. Огурцы принесут много пользы, если есть их в умеренном количестве. В них содержатся полезные витамины С, А, калий, магний и фолиевая кислота.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, кому лучше отказаться от кофе. По его словам, этот напиток вреден людям с повышенным давлением.