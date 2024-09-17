17 сентября 2024, 05:13

Врач рассказал, кому может навредить ежедневное употребление огурцов

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Злоупотребление огурцами может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ. Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом», - сказал он.

Также эксперт призвал не есть слишком много огурцов тем, кто принимает антикоагулянты, потому что витамин К в этих овощах может снижать эффективность разжижающих кровь препаратов. Кроме того, в огурцах есть оксалаты, которые иногда приводят к образованию камней в почках.

При этом совсем отказываться от этих продуктов не стоит. Огурцы принесут много пользы, если есть их в умеренном количестве. В них содержатся полезные витамины С, А, калий, магний и фолиевая кислота.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, кому лучше отказаться от кофе. По его словам, этот напиток вреден людям с повышенным давлением.

Еда Болезни Питание Врачи Продукты
16 сентября 2024, 00:44
Вздрагивание во сне назвали проявлением некоторых болезней
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Ночное вздрагивание может быть как нормальным явлением, так и симптомом серьезных неврологических нарушений. Пройти обследование следует, если оно случается слишком часто и сильно, сообщил Lenta.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

Специалисты называют ночное вздрагивание гипнотическим. Кутузов объяснил, что это непроизвольное сокращение мышц может проявиться на первой стадии сна, при засыпании, и стать нормальным проявлением.

«При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования», - сказал он.

Однако, по словам врача, в некоторых случаях вздрагивание во сне может свидетельствовать об эпилепсии , нарколепсии, апноэ и паркинсонизме. Он посоветовал обратиться к врачу, если оно случается слишком часто, сильно и сопровождается болью.

Еще одним пугающим людей ночным проявлением является лунатизм. Психиатр, нарколог Владимир Каторгин заявил, что он может передаваться по наследству.

Болезни Медицина
15 сентября 2024, 09:43
Все лекарства от ковида в России назвали работающими
РИА «Новости»
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В России достаточно лекарств от коронавируса, они действенны, а при подъеме заболеваемости нужно вовремя начинать лечение. На это РИА «Новости» указал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение», - подчеркнул он.

Мурашко обратил внимание, что в настоящее время специалисты фиксируют подъем заболеваемости ковидом. Он напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры и призвал обращаться к врачу при наличии симптомов коронавирусной инфекции.

По данным на 10 сентября, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 17,3%.

В начале месяца в Роспотребнадзоре также указывали на высокий риск распространения в стране птичьего гриппа. Работающим рядом с птицей россиянам рекомендовали привиться, чтобы не заболеть.

Коронавирус в России и в мире
15 сентября 2024, 02:32
Россиянам рассказали, как защититься от инфаркта
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Россиянам посетовали регулярно проверять артериальное давление, не забывать про физическую активность и контролировать уровень холестерина в крови, чтобы избежать сердечно-сосудистых катастроф. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, в каждом доме должен быть тонометр.

«Если появились такие симптомы, как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глаза, не игнорируйте их!» - предупредила врач.

Леонтьева предупредила, что нужно сразу обращаться к врачу, чтобы пройти обследование и подобрать терапию. Если она уже назначена, то следует принимать препараты, причем регулярно и помнить, что скорректировать дозировку или вообще отменить лекарственные средства может только врач.

Помимо тонометра важно отслеживать уровень глюкозы и холестерина в крови. При необходимости принимать препараты, чтобы их снизить, но опять же только назначенные врачом.

В заключение Леонтьева напомнила, что риск сосудистых катастроф помогут снизить тренировки, отказ от алкоголя и курения, жирной пищи, полуфабрикатов и газированных напитков. По ее словам, избавление от лишнего веса тоже является профилактикой инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Перфильева назвала рвоту и тошноту нетипичными признаками инфаркта миокарда.

Болезни Врачи
14 сентября 2024, 19:46
Минздрав назвал число страдающих ожирением россиян
Unsplash
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Около 40 миллионов жителей России страдают ожирением. В связи с этим в стране необходимо усиливать профилактику этого заболевания, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ожирение способно „запускать каскад“ других проблем со здоровьем - артериальную гипертонию и сахарный диабет второго типа и другие проблемы», - привело его слова РИА «Новости».

По словам Мурашко, проблема решается с помощью профилактики, поэтому жители страны должны прислушиваться к советам врачей.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляло свыше 146 миллионов человек. Таким образом число страдающих ожирением превысило четверть всех россиян.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рекомендовал следить за индексом массы тела, чтобы не заболеть осенью. Он напомнил, что ожирение представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.

Минздрав Россия Ожирение

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