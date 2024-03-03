Врач рассказал, когда одышка может потребовать госпитализации

«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу», - предупредил он.

Легочные заболевания, в том числе пневмония и бронхиальная астма, тоже могут стать причиной одышки. Если воздуха не хватает после незначительной физической нагрузки, то можно заподозрить наличие у человека артериальной гипертонии, добавил врач.

Пурясев предупредил, что при одышки всегда нужно показаться врачу, особенно, если она появилась в состоянии покоя. В последнем случае даже может потребоваться госпитализация.

Ранее врач Заурбек Айсанов рассказал, что одышка является одним из признаков хронической обструктивной болезни легких , которую часто путают с ОРВИ.