22 ноября 2023, 04:03

Врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Снизить давление можно и без таблеток. Для этого необходимо сократить количество соли в рационе, рассказала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Дело в том, что соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки кровеносных сосудов. Оно снижается, если сократить потребление соли», - пояснила она.

Как рассказала Павлова, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за сотнями пациентов, которые сидели на диетах с высоким и низким содержанием соли. Специалисты выяснили, что уже через неделю людям становилось лучше, если они съедали каждый день меньше соли на одну чайную ложку. При этом пациенты просто отказывались от покупных блюд.

Но Павлова предостерегла от чрезмерного отказа от соли, так как она важна для водно-солевого баланса.

Еда Болезни Врачи
21 ноября 2023, 18:27
Вторую успешную пересадку сердца выполнили в Боткинской больнице в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В городской клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве успешно выполнили вторую пересадку сердца. Сейчас 53-летний пациент приступил к реабилитации. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Операция длилась пять часов. Донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать», - уточнила она.

Пациент несколько лет страдал от хронической сердечной недостаточности из-за чего при минимальных нагрузках у него возникали отдышка и приступы удушья. В августе состояние резко ухудшилось и его госпитализировали. Мужчину прооперировали в октябре, когда нашли подходящий донорский орган.

Ракова добавила, что пациент легко перенес ранний послеоперационный период и сейчас чувствует себя хорошо. Его перевели из реанимации в палату через три дня после трансплантации. Мужчине еще предстоит пройти реабилитацию под контролем кардиологов и иммунологов.

Ранее новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в институте Склифосовского в Москве.

Врачи Москва 2023 Анастасия Ракова
21 ноября 2023, 11:12
Филатовская и Боткинская больницы в Москве полностью отказались от бумажных документов
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Филатовская и Боткинская больницы в Москве отказались от бумажных документов и полностью перешли на цифровой формат работы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой, безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты», - заявил он.

Глава города перечислил преимущества, которые получили больницы благодаря переходу на систему «Цифровая клиника». По его словам, занятость врачей снизится на 30%, что позволит им уделять пациентам больше времени. Нововведения также облегчат коммуникацию между сотрудниками больницы и избавят их от бумажной волокиты.

Инновационные цифровые процессы также уже внедрили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Вересаева. В ближайшие два года на цифровую платформу переведут все столичные медучреждения.

Кроме того, на западе Москвы появится новый многопрофильный детский стационар. Высокотехнологичное учреждение построят в районе Филевский Парк к 2028 году.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Технологии Москва 2023
21 ноября 2023, 10:27
Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве построят многопрофильный детский стационар. Современная клиника с высокотехнологичным оснащением появится в районе Филевский Парк на улице Алябьева, дом 7/33. Корпуса займут площадь в 80-120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Это многопрофильная клиника, которая будет оснащена самыми последними технологиями и даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам», - рассказал Собянин.

В больнице будут доступны высокотехнологичные операционные, позволяющие проводить хирургические вмешательства любой сложности. Также откроется стационар кратковременного пребывания.

Внутри отделений откроют просторные и уютные палаты, где дети смогут находиться вместе с родителями, и игровые зоны.

Строительство стационара завершат к 2028 году.

Ранее Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов. В столице открыли 68 таких учреждений.

Поликлиники Сергей Собянин Москва 2023
21 ноября 2023, 01:44
Ученые выяснили, почему после красного вина болит голова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Красное вино даже в небольших количествах вызывает головную боль у некоторых людей. Ученые знали об этом синдроме давно, но объяснить его никак не могли. Однако исследователям из Калифорнийского университета удалось разгадать эту загадку, написал журнал Scientific Reports.

Специфическую реакцию некоторых людей на красное вино ученые долгое время не связывали с похмельем. Дело в том, что головная боль наступает сразу после употребления всего одного-двух бокалов. При этом те же люди могут пить белое вино и даже более крепкие напитки без подобных последствий.

Ученые предположили, что такая реакция на красное вино может быть связана с повышенным содержанием полифенолов. Это полезные вещества, которых мало в белом вине и совсем нет в крепком алкоголе. Один из них, полифенол кверцетин, притормаживает альдегиддегидрогеназу (АлДГ) - ключевой фермент, участвующий в переработке алкоголя. В частности, он разрушает ацетельдегид (муравьиный альдегид) - токсичное вещество, вызывающее основные симптомы похмелья.

Люди, у которых этот фермент слабый, страдают очень тяжелыми похмельями, так как токсичные вещества долго остаются в организме.

Согласно исследованию ученых, в красных винах достаточно кверцетина, чтобы снизить активность АлДГ почти на 40%. В результате у людей со слабым ферментом в организме накапливается ацетальдегид, вызывающий симптомы похмелья даже после небольшого количества напитка.

Парадокс в том, что больше всего кверцетина в хороших винах, которые сделаны из винограда, выращенного в теплых, солнечных местах. При этом сам кварцетин полезен. Ученые предлагают получать его из безалкогольного вина, чая и репчатого лука, но не мешать со спиртными напитками.

Ранее сомелье Андрей Зотов объяснил, почему у россиян растет интерес к белому вину.

Исследования Ученые Вино

Новости по теме