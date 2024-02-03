03 февраля 2024, 04:36

Врач рассказал, как регулярная половая жизнь защищает от рака

Freepik
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Регулярная половая жизнь поможет в профилакте рака предстательной железы (РПЖ). Об этом рассказал врач-онколог Руслан Басанов изданию Lenta.ru.

Врач посоветовал всем мужчинам старше 45 лет регулярно проходить обследования у уролога, делать УЗИ органов малого таза и сдавать ПСА крови. Эти анализы помогут выявить рак предстательной железы, а также другие заболевания: простатит, мочекаменную болезнь, болезни прямой кишки, паховые грыжи и дивертикулез.

РПЖ - гормонозависимое заболевание, поэтому в зоне риска находятся мужчины с нарушением гормонального фона. Жирная пища и курение также повышают вероятность развития этого заболевания.

Хотя стопроцентных способов защититься от рака простаты не существует, регулярная интимная жизнь снижает вероятность заболевания. Но при этом очень важно избегать инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, врач посоветовал вести активную жизнь и избавиться от вредных привычек.

Ранее диетолог Александра Разаренова заявила, что капуста может способствовать профилактике рака.

Курение Болезни Врачи Мужчины Медицина Рак Секс Онкология
03 февраля 2024, 02:09
Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов
Freepik
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Неправильное питание и дефицит жидкости увеличивают риски сгущения крови и образования тромбов, но этого можно избежать, если выпивать в день от полутора до двух литров воды или хотя бы некрепкого чая. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«Один из рисков сгущения крови и образования тромбов - высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем - в чае, кофе, энергетических напитках», - подчеркнула специалист.

Она отметила, что такие напитки необходимо умеренно потреблять, но если человек выпивает много кофе, то ему следует больше пить и чистой воды.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей, потому что повышенное содержание жира, особенно животного, в рационе тоже повышает риск сгущения крови. Она привела в качестве примера кетодиету, у которой один из побочных эффектов именно повышенное тромбообразование.

Денисова также отметила, что следует умеренно употреблять соль. Если в организме ее много, то могут появиться отеки. Это значит, что «в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном - мало», что является еще одним фактором образования тромбов.

Диетолог рекомендовала не забывать добавлять в свой рацион еще и витамины с минеральными веществами, чтобы сбалансировать питание.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова предупредила россиян, что чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению.

Врачи Диеты
02 февраля 2024, 21:00
Мурашко рассказал о прорыве в российской онкологии
РИА «Новости»
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За последние пять лет российским ученым и врачам удалось добиться прорывных результатов в онкологии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.

«За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», - сообщил министр.

Мурашко рассказал, что в России значительно повысилась скорость и качество диагностики. Теперь более более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях - первой и второй. А раннее выявление улучшает прогноз лечения. В результате одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%.

Одновременно в России стало больше врачей-онкологов. В детских организациях их количество увеличилось на 25%, а число радиологов - практически в 1,5 раза.

В онкологическом центре Ростова-на-Дону врачи начали использовать роботов на операциях по удалению раковой опухоли.

В четверг, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов.

Смертность Минздрав Врачи Ученые Россия Владимир Путин
02 февраля 2024, 18:54
Какие витамины нужны зимой?
Unsplash
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В зимний период организму особенно нужны витамины. Ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Арина Колисниченко, рассказала, какие продукты нужно употреблять в холодное время года, чтобы не испытывать дефицита в полезных микроэлементах и сохранить здоровье.

«Даже если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете сбалансированное питание, организму может не хватать отдельных микроэлементов и биологически активных веществ», - подчеркнула она.

По словам эксперта, человеку необходим витамин А, который содержится в животных продуктах, таких как рыбий жир, печень, творог, сыр, сливочное масло и икра, а также в продуктах растительного происхождения - морковке, тыкве, шпинате, брокколи, зеленом луке, бобовых, персиках и яблоках.

Витамином Е богаты растительные масла, орехи, зеленые листовые овощи, крупы, бобовые и яичный желток, а также молоко.

Витамины группы В важны для метаболизма на клеточном уровне, их можно найти в орехах, чечевице, гречке, кукурузе, свинине и печени.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, является важным компонентом диеты и содержится в большом количестве в шиповнике, облепихе, болгарском перце, черной смородине, киви, белых сушеных грибах, петрушке, укропе, брюссельской капусте и брокколи.

Витамин D важен для усвоения кальция и фосфора из пищи. Холекальциферол, или витамин D3, образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также поступает с пищей, а эргокальциферол, или витамин D2, находится исключительно в продуктах питания. Источники витамина D - жирные виды рыбы, рыбий жир, некоторые виды водорослей и грибы лисички.

Морепродукты, такие как сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец, креветки, кальмары и мидии, изобилуют омега-3, витаминами А, D, Е, а также йодом, цинком и хромом.

Цитрусовые восполнят запасы аскорбиновой кислоты и витаминов А и Е.

Железо и белок можно получать из говядины, курицы, индейки.

Питательный авокадо - настоящий кладезь витаминов и полезных жиров, содержащий омега-3 и 6, витамины А и В, магний и калий.

Сезонный фрукт хурма содержит антиоксиданты и фенольные соединения, а справиться с вирусами в сезон простуд помогут чеснок и лук - натуральные антибиотики.

Ранее диетолог Гинзбург сообщила, что 15-20 граммов сливочного масла в день снижают риск проблем с сердечно-сосудистой системой.

Еда Роспотребнадзор
02 февраля 2024, 05:18
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера
РИА «Новости»
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Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте участвовали 438 человек, 108 из них страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении 17 лет.

Результаты исследования показали, что пациенты, которым диагностировали это заболевание, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты. Речь идет, в частности, о пирогах с мясом, гамбургерах, ветчине и сосисках. При этом в их рационе не хватало овощей и фруктов.

Ученые также фиксировали, сколько участники употребляли алкоголя. Выяснилось, что в группе людей без когнитивных нарушений чаще пили вино.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила россиян, что одними из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов и провоцируют развитие болезней сердца, является курение и употребление вредной жирной еды. Она также рекомендовала скорректировать рацион, отказавшись от употребления полуфабрикатов.

Еда Болезни Австралия Питание Ученые Продукты

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