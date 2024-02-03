Врач рассказал, как регулярная половая жизнь защищает от рака

Врач посоветовал всем мужчинам старше 45 лет регулярно проходить обследования у уролога, делать УЗИ органов малого таза и сдавать ПСА крови. Эти анализы помогут выявить рак предстательной железы, а также другие заболевания: простатит, мочекаменную болезнь, болезни прямой кишки, паховые грыжи и дивертикулез.

РПЖ - гормонозависимое заболевание, поэтому в зоне риска находятся мужчины с нарушением гормонального фона. Жирная пища и курение также повышают вероятность развития этого заболевания.

Хотя стопроцентных способов защититься от рака простаты не существует, регулярная интимная жизнь снижает вероятность заболевания. Но при этом очень важно избегать инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, врач посоветовал вести активную жизнь и избавиться от вредных привычек.

Ранее диетолог Александра Разаренова заявила, что капуста может способствовать профилактике рака.