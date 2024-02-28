Врач рассказал, как правильно проводить разгрузочные дни
Разгрузочные дни следует подбирать в индивидуальном порядке, с учетом имеющихся у человека заболеваний, чтобы они принесли пользу, а не навредили. Об этом в беседе с Life рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.
«Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учетом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», - заявила она.
При этом специалист отметила, что для практически здоровых людей никаких ограничений нет.
По словам Онофрийчук, разгрузочные дни полезно проводить в один из своих выходных. При этом их назначают на один или два дня, причем не чаще одного - трех раз в неделю, так как такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу. Она также не рекомендовала проводить их подряд.
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