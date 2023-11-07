Врач рассказал, как повысить потенцию с помощью топора
Стресс, недосып, лишний вес и вредные привычки снижают мужскую потенцию. Врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смерницкий рассказал «Российской газете» как повысить либидо без таблеток.
По словам врача, мужчинам не меньше, чем женщинам, важно следить за своим весом. Ожирение вызывает гормональный дисбаланс, который негативно влияет на репродуктивную функцию. Если заметили, что окружность талии более 94 сантиметров - пора садиться на диету.
При этом важно уделять внимание качеству питания: уменьшить количество «быстрых» углеводов и наполнить рацион животным белком, овощами и фруктами. Курение ухудшает эрекцию, рассказал Смерницкий. Каждая выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, в том числе, сосудов полового члена.
Алкоголь - тоже враг влечения. Он приводит к снижению выработки тестостерона, что негативно сказывается на потенции. Особенно коварно пиво - оно повышает уровень эстрогенов и снижает тестостерон.
Естественный способ повысить уровень тестостерона - отказаться от вредных привычек, наладить режим дня и уделять время физическим нагрузкам. Исследования показали, что интенсивная физическая нагрузка у мужчин в течение трех месяцев повышает уровень тестостерона на 36%. А рубка дров вообще действует мгновенно: подобная часовая активность повышает уровень тестостерона на 48%.
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