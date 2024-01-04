Врач рассказал, как похудеть на два килограмма за праздники

Врач сразу обратил внимание на «обжорный стереотип», когда многие дают себе обещание начать правильно питаться, сходить в баню, чтобы согнать лишний вес, сесть на жесткую диету, но только после праздников. Такая схема, по словам Гинзбурга, не работает.

Даже если похудеть действительно удается, жесткая диета приводит к обратному эффекту. После похудения человек расслабляется и снова набирает вес, причем очень быстро. Поэтому подумать о фигуре стоит еще в праздничные каникулы «Просто дома не надо сидеть, надо больше двигательной активности. Надо есть больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов», - посоветовал диетолог.

Такое питание довольно сытно, а вместе с активным образом жизни оно помогает согнать один или два килограмма. Подобная система куда более эффективна, чем жесткая диета.

Спорт и растительная пища положительно влияют на здоровье и даже продлевают жизнь. К такому выводу пришли ученые, которые назвали пять полезных привычек для долголетия.