01 марта 2024, 05:04

Врач рассказал, как подготовиться к Великому посту

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С 18 марта в России начнется Великий пост. О том, как к нему подготовиться и соблюдать его без вреда для здоровья, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Айслу Каримова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, перед началом поста нужно проконсультироваться с врачом, объяснила медик. Специалист поможет определить, как долго человеку стоит поститься.

По словам врача, за время поста пищеварительная система очистится и в организме произойдут положительные изменения. С другой стороны, могут возникнуть побочные эффекты в виде слабости, усталости, головных болей, неприятного запаха и расстройства ЖКТ.

Чтобы минимизировать стресс для организма врач посоветовала за одну-две недели до поста убрать из рациона продукты, вызывающие зависимость, и отказаться от вредных привычек, в первую очередь, сигарет и алкоголя.

«Тогда организму будет проще выдержать длительный пост. Нужно обязательно убирать напитки с кофеином, такие, как кофе, чай, лимонады. То есть менять свой образ жизни и рацион нужно за пару недель до поста», - объяснила Каримова.

Врач предложила постепенно убирать из рациона рафинированные сахара, молочные продукты и мясо, и в целом сократить количество потребляемой пищи. Положительно повлияет на состояние здоровья умеренная физическая нагрузка: занятия йогой или ходьбой.

Ранее священник Русской православной церкви Николай Савченко рассказал «360», как верующим подготовиться к Великому посту.

Еда РПЦ Православие Врачи Религия Продукты
01 марта 2024, 02:22
Врач рассказал, на какие смертельные болезни указывает кровь из носа
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Кровь из носа может пойти неожиданно у любого человека, но иногда она говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Вызывающие кровотечение болезни перечислила Пятому каналу врач-отоларинголог Анна Колесникова.

У взрослых людей чаще всего носовые кровотечения появляются из-за гипертонической болезни, атеросклероза сосудов или пороков развития сердца.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы или тромбастения. Также причиной могут быть эндокринные заболевания», - объяснила отоларинголог По словам Колесниковой, по тому месту, откуда идет кровь, определяют передние и задние носовые кровотечения.

«При передних кровь бежит из передней трети перегородки носа. В этом месте сосуды наиболее тонкие, поэтому легко травмируются при любых воспалительных явлениях или повышении давления», - пояснила специалист.

Врач отметила, что передние кровотечения достаточно легко остановить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы для человека могут создать задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Они-то и несут угрозу жизни, поэтому являются причиной для неотложной госпитализации.

Врач-отоларинголог Светлана Марнова ранее объяснила, что сосудосуживающие капли в нос нельзя использовать людям с аритмией.

Болезни Врачи
29 февраля 2024, 18:43
Врач назвал продукты, которые вызывают пищевую зависимость
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Британский доктор Крис ван Таллекен рассказал, что ультраобработанные продукты воздействуют на центры удовольствия в системе вознаграждения мозга, при этом вызывая зависимость. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ультраобработанные продукты - это еда, которую сделали в промышленных условиях из рафинированных примесей компонентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

По мнению врача, такой способ приготовления и обработки пищи активирует области головного мозга, которые отвечают за вознаграждение, фокус и память. Сладкое и фастфуд стимулируют центры удовольствия в голове. Так вырабатывается дофамин, который вызывает чувство радости.

Доктор ван Таллекен уточнил, что большинство могут стать зависимыми от такого быстрого способа получения приятных эмоций и ощущений. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

Ранее врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара. Специалисты перечислили самые вредные виды фастфуда.

Питание Врачи Продукты
29 февраля 2024, 17:04
Людям старше 50 лет посоветовали избегать мясных деликатесов
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Пожилым людям посоветовали избегать мясных деликатесов, указав на связь этих продуктов с риском развития рака кишечника. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По данным Международной организации по изучению рака, мясные деликатесы классифицируются как канцерогены первого класса. Они повышают вероятность заболеть раком не только кишечника, но и желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Высокое содержание жиров, холестерина и соли в них может привести к ожирению, сахарному диабету и гипертонии, особенно у пожилых.

Михалева посоветовала ограничить потребление красного мяса до одного раза в месяц из-за высокого уровня в нем насыщенных жиров и холестерина, особенно важно это для людей старше 50 лет, у которых повышен риск развития рака кишечника.

Также им стоит избегать молочных продуктов с высоким содержанием жира.

«В основном речь идет о сыре. Сыр - это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20-30 граммов в день. Это хороший источник кальция для пожилых», - уточнила Михалева.

По ее словам, избыток сыра может способствовать повышению риска гипертонии, атеросклероза и ухудшение работы почек из-за большого содержания соли и холестерина.

Вредны для пожилых и изделия из муки высшего сорта, такие как белый хлеб, булочки и выпечка, из-за их высокой калорийности и содержания простых углеводов. Обилие мучного в рационе чревато ожирением и сахарным диабетом второго типа.

Михалева отметила, что конфеты, шоколад и промышленная выпечка могут способствовать набору веса, сахарному диабету и ожирению печени, поэтому их потребление также должно быть ограничено.

Употребление соленых продуктов по возможности лучше сократить, а обычную соль заменить на низконатриевую.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба. Среди них - увеличение усталости и дефицит витаминов.

Здравоохранение Рак Ожирение Продукты
29 февраля 2024, 15:08
Врачи назвали источник самых опасных жиров и сахара
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Врачи рассказали, какой фастфуд ведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Об их предостережении написала «Российская газета».

«Почти 1500 калорий получает человек, съедая один гамбургер с картошкой фри и запивая его газировкой. Такой обед, ставший для многих привычным, не только приводит к накоплению лишнего жира, но и провоцирует нарушения в работе различных органов и систем», - предупредили специалисты.

Тем, кто предпочитает вредную еду, эксперты порекомендовали во благо организма отдать предпочтение более здоровой и полезной пище. Фастфуд чрезвычайно насыщен трансжирами, которые появляются в результате жарки.

Пища с содержанием такого компонента может привести к росту уровня «плохого» холестерина. Его накопление может стать фактором повышенного риска опасных сердечно-сосудистых проблем, среди которых - атеросклероз, инфаркт, инсульт.

Кроме того, врач Марк Гадзиян отметил, что небезопасно употреблять и готовые соусы - майонез или кетчуп. По его словам, в них могут содержаться те же трансжиры, скрытые сахар и соль, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Частое употребление подобных продуктов питание может повлиять на возникновение ожирения и метаболического синдрома.

Ранее диетолог Наталья Денисова назвала пять страшных последствий отказа от хлеба.

Еда Питание Врачи Ожирение

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