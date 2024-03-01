Врач рассказал, как подготовиться к Великому посту

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, перед началом поста нужно проконсультироваться с врачом, объяснила медик. Специалист поможет определить, как долго человеку стоит поститься.

По словам врача, за время поста пищеварительная система очистится и в организме произойдут положительные изменения. С другой стороны, могут возникнуть побочные эффекты в виде слабости, усталости, головных болей, неприятного запаха и расстройства ЖКТ.

Чтобы минимизировать стресс для организма врач посоветовала за одну-две недели до поста убрать из рациона продукты, вызывающие зависимость, и отказаться от вредных привычек, в первую очередь, сигарет и алкоголя.

«Тогда организму будет проще выдержать длительный пост. Нужно обязательно убирать напитки с кофеином, такие, как кофе, чай, лимонады. То есть менять свой образ жизни и рацион нужно за пару недель до поста», - объяснила Каримова.

Врач предложила постепенно убирать из рациона рафинированные сахара, молочные продукты и мясо, и в целом сократить количество потребляемой пищи. Положительно повлияет на состояние здоровья умеренная физическая нагрузка: занятия йогой или ходьбой.

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