Врач рассказал, как победить весенний авитаминоз

Весна - непростое время для здоровья. За холодный период организм накапливает усталость из-за короткого светового дня и нехватки витаминов. Эндокринолог Казачкова рассказала радио Sputnik , какие добавки помогут организму.

По словам врача, зимой сложно восстановить дефицит витаминов, так как замороженные и тепличные овощи и фрукты небогаты питательными веществами. На помощь придут витаминные комплексы.

«Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента. Полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по одной–две капсулы в сутки без назначения врача», - рассказала медик.

Казачкова добавила, что другие витамины и пищевые добавки надо принимать после консультации с врачом.

Ранее доктор медицинских наук Константин Добрецов рассказал, что россиянам вне зависимости от региона проживания надо пить витамин D для хорошей работы иммунитета.