Врач рассказал, как пережить магнитную бурю

Специалист по правильному питанию посоветовала учитывать, что в такие периоды могут возникать проблемы с сосудами и надпочечниками. Люди могут становиться более раздражительными, также могут появляться ощущения озноба и нарушение пищеварения. Поэтому для организма нужно создать оптимальные условия, в том числе для кишечника. Например, есть лучше небольшими порциями.

По словам врача, лучше в этот день отказаться от жирной пищи, а вместо кофе выпить травяной чай. Также она рекомендовала питаться продуктами, богатыми витаминами. К ним относятся болгарский перец, апельсины, лимоны, яйца, морковь и говяжья печень.

Медик отметила, что желательно в день магнитной бури не пить алкоголь. Перед сном можно принять 20 капель настойки валерианы или пустырника, добавив воды. Это повлияет на нервную систему и сделает сон более крепким.

Ранее специалисты «Фобос» спрогнозировали магнитную бурю на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября.