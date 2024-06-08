Врач рассказал, как китаянкам удается в 50 лет выглядеть на 25
Китаянки выглядят моложе своих лет благодаря даосскому механизму омоложения. Об этом рассказала специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова изданию «Доктор Питер».
По словам врача, техника заключается в активном расслаблении мышц лица.
«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», - объяснила эксперт.
Врач посоветовала начать расслабление мышц с шеи и плечевого пояса. По ее словам, первый шейный позвонок - важная точка, отвечающая за циркуляцию крови в тканях лица. Расслабить его поможет практика цигуна для позвоночника.
Владимирова также порекомендовала делать самомассаж активных точек, которые отвечают за расслабление лицевых мышц, с помощью скребка гуаша.
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