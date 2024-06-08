Врач рассказал, как китаянкам удается в 50 лет выглядеть на 25

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По словам врача, техника заключается в активном расслаблении мышц лица.

«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», - объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать расслабление мышц с шеи и плечевого пояса. По ее словам, первый шейный позвонок - важная точка, отвечающая за циркуляцию крови в тканях лица. Расслабить его поможет практика цигуна для позвоночника.

Владимирова также порекомендовала делать самомассаж активных точек, которые отвечают за расслабление лицевых мышц, с помощью скребка гуаша.

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