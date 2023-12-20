20 декабря 2023, 05:15

Врач рассказал, как избежать «синдрома праздничного сердца» на Новый год

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Главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», - уточнила врач.

Драпкина добавила, что ситуацию ухудшит употребление жирной и соленой пищи, а также большие дозы кофеина и стресс.

По ее словам, в трети случаев приступ аритмии может повториться, а некоторые ее виды способны стать причиной внезапной смерти.

Специалист советует соблюдать пять правил, которые помогут сохранить здоровье и повеселиться в новогоднюю ночь.

Во-первых, не переедать. Во-вторых, больше двигаться, но не стоит поднимать тяжести или делать наклоны. В-третьих, уровень стресса отлично снижают прогулки на свежем воздухе или любимые занятия. В-четвертых, не злоупотреблять препаратами, облегчающими симптомы похмелья, ведь они увеличивают нагрузку на сердце. И, наконец, последнее - обратитесь к врачам за помощью, если приступы аритмии продолжаются несколько часов.

Ранее врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина посоветовала мыть голову вечером , чтобы не переохладить лор-органы и не подхватить простуду перед Новым годом. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.

Врачи Новый год
19 декабря 2023, 23:42
Валокордин и корвалол предложили запретить в России
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В России предложили запретить валокордин и корвалол. Эти популярные в народе медикаменты не являются сердечными лекарствами и вместо пользы могут нанести вред здоровью. Такое мнение высказал врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев в эфире «Радио 1».

Врач напомнил, что в основе валокордина и корвалола лежат снотворные и седативные вещества, которые не влияют на работу сердца. И здесь кроется главная опасность этих препаратов: они скрывают боль, человек чувствует облегчение и думает, что ему стало лучше. При настоящем сердечном приступе это может привести к трагическим последствиям, предупредил врач.

Конев добавил, что, несмотря на популярность валокордина и корвалола, они не являются официально признанными сердечными лекарствами.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, какие напитки опасно пить при низком атмосферном давлении. Это кофе, алкоголь и энергетики. По словам врача, их употребление может привести к сгущению крови и, как следствие, образованию тромбов.

Законы Лекарства Врачи Запреты Россия
19 декабря 2023, 12:26
Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие — команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«С 2021 года пациентам московских больниц помогает служба социальных координаторов. Специалисты взяли на себя решение важных немедицинских вопросов и психологическую поддержку госпитализированных горожан», - рассказала она.

Сначала социальные работники приступили к оказанию помощи в двух лечебных учреждениях: Морозовской детской городской клинической больнице и больнице имени З. А. Башляевой. Теперь они появились в детских городских клинических больницах имени Г. Н. Сперанского, святого Владимира, Н. Ф. Филатова и также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Координаторы смогут предоставить всю необходимую информацию о социальных услугах, особенностях оформления инвалидности, доступной поддержке семей с детьми и многом другом. Они изучат обстоятельства пациентов и обеспечат индивидуальный подход.

На сегодняшний день услуги социальных координаторов стали доступны в 38 медицинских учреждениях столицы. Чтобы получить поддержку, нет необходимости заполнять заявления - достаточно личного обращения к специалисту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в столице.

Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие - команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Здравоохранение Больницы Москва 2023
19 декабря 2023, 11:05
Эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новый, четвертый по счету, эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач для города», - подчеркнул мэр.

Благодаря открытию трех эндоцентров за последние два года медики смогли значительно увеличить количество выявляемых на ранних стадиях онкозаболеваний. Они стали находить только появившиеся злокачественные опухоли органов пищеварения в два раза чаще.

Новый центр оснастили современным оборудованием - эндоскопами с высоким разрешением и специальными стойками. Пациентам будет доступна мягкая седация. В сутки здесь смогут делать примерно 140 исследований.

Для удобства посетителей предусмотрели систему онлайн-записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте благодаря интеграции с единой цифровой платформой.

Также Москва полностью обновила реанимации в детских больницах.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Москва 2023
18 декабря 2023, 11:19
Машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Машины московской скорой помощи переоборудуют в соответствии с программой полного оснащения до конца года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каждый день более тысячи бригад выезжают на свыше 12 тысяч вызовов: врачи оказывают неотложную помощь взрослым и детям в различных ситуациях.

«Для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи в столице мы на постоянной основе обновляем оборудование в соответствии с единым стандартом. Он включает комплексный подход к оснащению современным и высокотехнологичным оборудованием, учитывает его амортизацию, профиль бригады и появление новых технологий», - добавила она.

Для достижения поставленных целей город приобрел для машин 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), более 1600 электрокардиографов, свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов и многое другое. Суммарно для улучшения системы здравоохранения закупили 3600 единиц оборудования на сумму приблизительно 2,5 миллиарда рублей.

Благодаря оборудованию общепрофильных машин скорой помощи врачи в состоянии предоставить качественную медицинскую помощь в большинстве случаев. У каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, аппарат ИВЛ, чемодан с медикаментами, в котором лежит около 100 лекарств и 50 медицинских изделий.

Для каждой бригады столичной скорой помощи подготовили специальные планшеты, в которых медики могут идентифицировать пациента по пути на вызов. Так специалисты получают данные о человеке, что позволяет бригаде заранее разработать алгоритм оказания помощи.

Кроме того, опираясь на информацию из анкеты пациента, медперсонал скорой помощи анализирует, на что следует сразу обратить особое внимание и какие методы лечения предпринять в каждом конкретном случае.

Ранее в Москве полностью обновили реанимации в детских больницах.

Больницы Скорая помощь Врачи Медицина Москва 2023 Анастасия Ракова

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