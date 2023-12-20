Врач рассказал, как избежать «синдрома праздничного сердца» на Новый год
Главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Этим, на первый взгляд, радостным термином, называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя», - уточнила врач.
Драпкина добавила, что ситуацию ухудшит употребление жирной и соленой пищи, а также большие дозы кофеина и стресс.
По ее словам, в трети случаев приступ аритмии может повториться, а некоторые ее виды способны стать причиной внезапной смерти.
Специалист советует соблюдать пять правил, которые помогут сохранить здоровье и повеселиться в новогоднюю ночь.
Во-первых, не переедать. Во-вторых, больше двигаться, но не стоит поднимать тяжести или делать наклоны. В-третьих, уровень стресса отлично снижают прогулки на свежем воздухе или любимые занятия. В-четвертых, не злоупотреблять препаратами, облегчающими симптомы похмелья, ведь они увеличивают нагрузку на сердце. И, наконец, последнее - обратитесь к врачам за помощью, если приступы аритмии продолжаются несколько часов.
Ранее врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина посоветовала мыть голову вечером , чтобы не переохладить лор-органы и не подхватить простуду перед Новым годом. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.