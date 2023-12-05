Врач рассказал, как избавиться от храпа

Причинами храпа могут стать колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Также человек перестает нормально дышать носом при отечности слизистой оболочки воздушных путей. На появление проблемы влияют чрезмерное употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», - объяснил остеопат.

Все эти процедуры может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно вернется к своему нормальному состоянию, резюмировал Животов.

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