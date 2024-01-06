Врач рассказал, как быстро протрезветь после застолья

Специалист рекомендовал во время употребления алкоголя периодически выходить на улицу, чтобы «проветриться».

Во время таких прогулок лучше больше двигаться и вдыхать свежий воздух, чтобы избавиться от алкоголя. Благодаря этому человек начинает больше дышать и концентрация спиртного постепенно снижается.

«А вот в помещении, особенно если там находится несколько человек, концентрация алкоголя в воздухе намного выше», - пояснил врач.

Жито также отметил, что во время выхода на улицу необходимо помнить, что в состоянии опьянения температура может быть обманчива, поэтому важно одеться потеплее, чтобы не замерзнуть.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров ранее предупредил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою.