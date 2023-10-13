Врач рассказал, что приводит к артритам

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Травмы, попадающие в сустав инфекции, а также аутоимунные заболевания, нарушение обмена веществ и остеоартроз Алентов назвал самыми частыми причинами возникновения артрита.

К симптомам этого недуга относится в первую очередь боль и покраснение, после этого может появиться отек и деформация. Затем человеку становится больно двигаться. При этом в суставах боль ощущается больше.

«Самая частая разновидность артрита, с которой люди могут столкнуться в любом возрасте, - это травма», - сказал врач.

Он объяснил, что при несильном воздействии может произойти только неинфекционное, то есть асептическое воспаление сустава за счет микротравмы его структур. Для того, чтобы сустав восстановился, достаточно уменьшить на него нагрузку и подождать.

Но врач обратил внимание на то, что если травма не заживает, а вместо этого появляется боль и синяки, но следует обратиться к специалисту.

Самой страшной разновидностью артрита Алентов назвал бактериальный артрит. Такой тип этого недуга может разрушить сустав буквально за часы. В этом случае необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.