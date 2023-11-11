Врач рассказал, что есть для продления молодости

Врач рассказал о признаках рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы на ранних стадиях не беспокоит заболевших. Но есть признаки, при возникновении которых лучше пройти диагностику, чтобы начать лечение. Об этом в беседе с РИАМО рассказал онколог, хирург, доктор медицинских наук Валерий Егиев.

В список симптомов он включил желтуху, сопровождающуюся болью в правом подреберье, темный цвет мочи, светлый оттенок кала, резкое снижение веса, увеличение селезенки, слабость и расстройство пищеварительного тракта.

Для выявления опухоли пациентам назначают процедуру УЗИ и компьютерной томографии с контрастированием сосудов. Если подозрение на злокачественное новообразование подтверждается, то для полной картины пациент сдает кровь на онкомаркеры.

Врач посоветовал обратить особое внимание на свое здоровье людям из групп риска. К ним он отнес тех, у кого в семье уже был рак поджелудочной железы, злоупотребляющим приемом алкоголя и жирной пищи, людям с хроническим панкреатитом, лишним весом и болезнями печени.

«Диагностику должен проводить грамотный врач, который специализируется на лечении этого типа рака. Бывают случаи, когда размеры и характер опухоли определяют неверно. При этом пациенту говорят, что рак неоперабельный, и у человека опускаются руки», - подчеркнул Евгиев.

Лечение пациенту подбирают после биопсии. Но чаще всего проводят операцию. Но если у пациента есть противопоказания для внутреннего вмешательства, то назначают химическую или лучевую терапию, а также воздействие на опухоль высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн.

«Рак - это не приговор и руки опускать нельзя. Грамотный онкохирург порой может сотворить настоящее чудо. К тому же сегодня успешно проводятся такие операции, которые еще 10 лет назад считались невозможными», - добавил врач.

Онколог посоветовал всем следить за здоровьем, не избегать плановых обследований и не оставлять симптомы без внимания.