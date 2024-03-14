Врач рассказал, чем полезно интервальное голодание

Читайте нас в:

При прерывистом голодании человек выбирает любой из графиков приема пищи. Врач отметила, что ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов.

«Из-за медленного метаболизма человек может чувствовать усталость, тошноту, раздражительность. Эти ощущения проходят при кратковременном голодании», - заявила О’Нил.

Диетолог объяснила, что все симптомы слабеют по мере привыкания к новому рациону. Организм переходит на энергию кетонов, увеличение которых улучшает когнитивные способности и восстанавливает сон у людей.

Также укрепляются сосуды, в частности, те, что находятся в области головного мозга. Таким образом интервальное голодание способно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит посоветовала отказаться от периодического голодания , если у человека начали трястись руки и повысилось потоотделение. Эндокринолог Юргита Вараева рекомендовала верующим, которые постятся в Рамадан, прервать пост, если появился тремор рук и головокружение.

Австралийский диетолог Хейли О’Нил заявила, что короткие периоды голодания могут улучшить сон и когнитивные способности человека, а также укрепить сосуды. Об этом она рассказала изданию The Conversation.