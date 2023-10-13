Врач рассказал, чем полезна острая пища

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Отказаться от острого стоит людям, у которых есть хронические проблемы с желудком или кишечником. Такая еда может вызвать дискомфорт в органах пищеварения и обострить симптомы заболеваний ЖКТ. Об этом врач рассказал изданию MedicalXpress.

С другой стороны, по словам исследователя, острая пища снижает риск риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики.

Кроме того, легкая боль во время употребления острой пищи может провоцировать выброс эндорфинов и дофамина.

Как человеку понять, стоит ли ему есть острое? Пол Д. Терри рекомендовал ориентироваться на собственные ощущения. Если после такой пищи человек испытывает головную боль, боль в животе или расстройство кишечника, значит, острая еда не для него. А люди, которые хорошо переносят острое, могут употреблять его в умеренных количествах с пользой для организма.

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