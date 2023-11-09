Врач рассказал, чем опасен «синдром чая с бутербродом»

Она пояснила, что синдром «чая с бутербродом» используют, когда говорят об особой форме недоедания. Она встречается у тех, кто по каким-либо причинам не питается полноценно. Часто с такой проблемой сталкиваются пожилые люди, которые могут питаться лишь чаем с бутербродами. Подобный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

«Синдром „чая с бутербродом“ - это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», - отметил Драпкина.

Она посоветовала почаще напоминать близким, что нужно полноценно питаться и добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям старше 50 лет сократить употребление красного мяса.

В нем содержатся вещества, которые вредят работе сердечно-сосудистой системы.