Врач рассказал, чего организму не хватает весной

По словам Королевой, весной стоит включить в свой рацион витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Назначить такие препараты должен врач.

«Потому как даже в сезон собранные овощи и фрукты не имеют в своем составе того количества необходимых питательных компонентов, витаминов, минералов в силу индустриального сельского хозяйства», - пояснила диетолог.

По ее словам, правильно подобранные витаминно-минеральные комплексы помогут сохранить здоровье и высокую работоспособность. Кроме того, Королева посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, стараться находиться на солнце, заниматься спортом и вовремя ложиться спать.

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Весной организму может не хватать витаминов С, А и Е. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала РИА «Новости» , как справиться с сезонным авитаминозом.