Врач раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники

Один из секретов правильного питания в новогодние праздники - умеренность в еде и отсутствие вредных ингредиентов при приготовлении блюд. Нужно есть больше свежих фруктов и овощей, а салаты заправлять оливковым маслом, рассказал в беседе с News.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Главный секрет в новогодние праздники - это умеренность в потреблении пищи, поэтому лучше выбрать любимые блюда, а не пробовать все подряд. В идеале - заменить привычные праздничные блюда на более здоровые варианты, добавил врач.

Следует помнить, что в холодное время организм нуждается в витаминах и минералах, а также нельзя забывать про воду. Наилучший вариант - подать на стол больше свежих фруктов и овощей, салаты заправлять йогуртом или оливковым маслом. Врач также рекомендовал пить больше воды, нежирные молочные продукты и натуральные соки без добавления сахара.

«Но самое главное - наслаждайтесь праздниками и процессом приема пищи. Расслабьтесь, насладитесь общением с близкими и любимыми блюдами», - резюмировал Вялов.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко перечислила блюда , которые можно назвать главными калорийными бомбами новогоднего стола. В список вошли селедка под шубой и оливье.