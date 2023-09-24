Врач раскрыл опасные последствия передозировки витамина D

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Передозировка витамина D так же опасна, как и его недостаток. Опасные симптомы переизбытка этого вещества раскрыла врач-терапевт Ирина Голотина в беседе с «Мослентой».

Профицит витамина D в организме грозит такими опасными последствиями, как спутанность сознания, раздражительность, усталость и боль в суставах. Передозировка также может вызвать обезвоживание и повышение давления.

«При переизбытке витамина D возможны слабость, головокружение, тошнота и рвота, судороги», - предупредила врач.

Подобные симптомы проявляются через некоторое время после прерывания курса приема больших доз. Зачастую причину плохого самочувствия сложно выявить из-за неспецифических симптомов.

Витамин D может накапливаться в жировых тканях, из-за чего его попадание в кровоток происходит медленно. Чтобы избавиться от переизбытка вещества, необходимо прекратить его прием. При этом негативный эффект может сохраняться несколько месяцев.

Нехватка витамина D вызывает у человека хандру, апатию и даже может привести к депрессии. С наступлением осени в рацион следует включить продукты с триптофаном. Например, индейку, сыр и миндаль.