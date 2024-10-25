«Максимальный риск развития наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была [артериальная гипертензия], которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения», - сказал он.

Изменяемые факторы риска, такие как ожирение, курение и стресс, Шляхто посоветовал корректировать. Например, совершать более 10 тысяч шагов в день, заниматься приятным конкретному человеку видом спорта, слушать любимую музыку и медитировать. В случае неизменяемых факторов, таких как возраст, пол и генетическая предрасположенность, пациентам придется приложить еще больше усилий.

Важно также следить за питанием. Ключевым микроэлементом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте представитель Академии питания и диетологии Ванесса Кинг назвала селен.

У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.