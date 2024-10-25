25 октября 2024, 04:35

Врач раскрыл, кто раньше подвержен гипертонии — мужчины или женщины

РИА «Новости»
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У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.

«Максимальный риск развития наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, у которых у родителей была [артериальная гипертензия], которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения», - сказал он.

Изменяемые факторы риска, такие как ожирение, курение и стресс, Шляхто посоветовал корректировать. Например, совершать более 10 тысяч шагов в день, заниматься приятным конкретному человеку видом спорта, слушать любимую музыку и медитировать. В случае неизменяемых факторов, таких как возраст, пол и генетическая предрасположенность, пациентам придется приложить еще больше усилий.

Важно также следить за питанием. Ключевым микроэлементом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте представитель Академии питания и диетологии Ванесса Кинг назвала селен.

У мужчин гипертония развивается на 10 лет раньше, чем у женщин. Факторами риска могут стать как наследственность, так и метаболические нарушения, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.

Болезни Медицина
25 октября 2024, 03:56
Ученые объяснили удивительную способность раковых клеток обманывать иммунитет
РИА «Новости»
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Ученые из Института исследований лейкемии Хосепа Каррераса в Барселоне выяснили, что развитие рака связано не только с генетическими мутациями, но и с эпигенетическими изменениями. Они назвали в журнале Cancer Discovery шесть уникальных свойств раковых клеток.

Исследователи изучили, как именно трансформированным клеткам удается обманывать иммунитет, адаптироваться и выживать во враждебной микросреде. Они перечислили эпигенетические изменения, которые повышают риск развития рака.

Среди них потеря активности противораковых генов в молекуле ДНК, ремоделирование трехмерной структуры ядра клетки, эпигенетическая нестабильность, нарушение модификаций гистоновых белков и реактивация интегрированных в геном древних вирусных последовательностей. Кроме того, для развития онкологических заболеваний имеет значение способность разных типов изменений клеток усиливать друг друга.

Врачи посоветовали для предупреждения рака следить за изменениями в организме. Ведь даже такое обыденное явление, как ночная потливость , может стать симптомом болезни - лимфомы.

Болезни Медицина Онкология Наука
24 октября 2024, 03:26
Малышева обратилась к Госдуме
РИА «Новости»
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Телеведущая Елена Малышева обратилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале к Государственной думе. Врач попросила восстановить практику йодирования соли.

По словам Малышевой, согласно исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме. Часто это приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы.

Она напомнила, что советские власти решали эту проблему, добавляя йод в соль. В 1933 году они приняли положение об обязательном йодировании соли. Однако спустя время действие этого документа отменили, и дефицит йода стал наблюдаться снова.

Врач призвала вернуть в Россию эту полезную практику. Телеведущая выразила надежду, что такая мера позволит снизить риски развития многих заболеваний, связанных с дефицитом йода.

Ранее Малышева рассказала, что в мире разработали новые клинические рекомендации по приему витамина D. Согласно им взрослым людям, не имеющим проблем со здоровьем, больше не нужно регулярно измерять его уровень.

Первый канал Елена Малышева Врачи
23 октября 2024, 03:51
Ночная потливость оказалась симптомом тяжелого заболевания
РИА «Новости»
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Повышенная потливость по ночам может указывать на несколько видов онкологических заболеваний, а в комплексе с зудом, снижением веса и лихорадкой являться симптомом лимфомы. Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал сайту aif.ru, как распознать болезнь.

Повышенная потливость по ночам может указывать на несколько видов онкологических заболеваний, а в комплексе с зудом, снижением веса и лихорадкой являться симптомом лимфомы. Врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал сайту aif.ru , как распознать болезнь.

Он назвал потоотделение естественным процессом, который может усиливаться в жаркую погоду, при повышении температуры тела, в период климакса или в качестве побочного действия некоторых лекарств. Потливость характерна для некоторых онкологических заболеваний, например, для лейкемии, саркомы костей, мезотелиомы, рака предстательной железы, почки, медуллярного рака щитовидной железы, нейроэндокринной и герминогенной опухолей.

«Необъяснимое снижение массы тела, зуд, лихорадка и ночная потливость могут быть симптомами лимфом : как Ходжкина, так и В-клеточных неходжкинских», - сказал доктор.

Романов уточнил, что в первом случае с этим проявлением сталкивался примерно каждый четвертый пациент с лимфомой, во втором - каждый третий. Он посоветовал при ночной потливости обратиться к врачу, чтобы исключить агрессивную форму рака.

В России началось исследование вакцины от рака. Ее введут больным мелкоклеточным раком легких и меланомой.

Болезни Медицина Онкология
22 октября 2024, 03:05
Названы четыре способа предотвращения 80% инсультов
Unsplash
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Американская кардиологическая ассоциация (AHA) выяснила, что существует четыре способа предотвращения инсульта, в числе которых отказ от курения и правильное питание. Результаты исследования опубликовали в журнале Stroke.

Специалисты Американской ассоциации инсульта, являющейся подразделением AHA, заявили, что при использовании этих четырех методов можно предотвратить до 80% инсультов. Подробнее их описали в научной работе, которая заменила рекомендации 2014 года.

В числе защитных мер назвали правильное питание, отказ от курения, физическую активность и управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью медикаментов. Если говорить о факторах риска, то к ним относятся избыточный вес, высокие уровень сахара и холестерина в крови, а также высокое кровяное давление.

Женщинам уделили отдельное внимание, отметив, что им требуется скрининг на такие факторы риска инсульта, как, в частности, использование оральных контрацептивов и гипертония во время беременности.

По мнению экспертов, если соблюдать эти рекомендации, но можно не только риск инсульта снизить, но и деменции.

Ранее терапевт Людмила Лапа предупредила, что спать с открытым окном можно лишь здоровому человеку с крепким иммунитетом. Для пациента с высокой температурой это может обернуться не только головными болями, но и инсультом.

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