07 апреля 2024, 04:36

Врач раскрыл, как не перепутать чувство голода с жаждой

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В летнее время очень легко перепутать чувство голода и жажду. Чтобы избежать переедания в течение дня нужно пить воду, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного калоража. <…> А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может!» - поведала собеседница агентства.

Врач отметила, что в жаркое время года чувства голода и жажды «особенно созвучны». Поэтому нужно пить воду в течение дня, а также во время еды - это помогает пищеварению.

Калошина считает, что пить нужно столько, сколько хочется, не считая литры. Организм сам регулирует, сколько жидкости ему нужно.

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ.

Еда Врачи
07 апреля 2024, 04:30
Ученые научились создавать и стирать ложные воспоминания
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Немецкие и британские ученые смогли «стереть» из памяти участников психологического эксперимента созданные у них ложные воспоминания. Об этом сообщил журнал PNAS.

Испытуемым внушали не имеющие отношения к реальности представления об их прошлой жизни, в которые поверили 56% участников исследования.

Для «разоблачения фокуса» добровольцам предлагали вспомнить обстоятельства, при которых они подверглись внушению. Тогда туман в их головах рассеивался.

Целью эксперимента стали вопросы исправления ошибок, возникающих в человеческой памяти.

Ученые выяснили, что на ускоренное старение мозга влияют высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, а также наличие сахарного диабета и лишнего веса.

Исследования Медицина
06 апреля 2024, 04:00
Ученые выяснили, как «типы сна» влияют на людей
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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания предложили классификацию людей по четырем «типам сна». Об этом сообщило издание Psychosomatic Medicine.

К первой группе исследователи отнесли тех, кто «хорошо» спит. Этим людям в течении дня обычно удается сохранять бодрость, легко засыпать и просыпаться.

Представители второй группы в рабочие дни отдыхают меньше семи-восьми часов и в выходные дни наверстывают упущенное.

В третью группу попали страдающие бессонницей. Такие люди менее эффективны на производстве и склонны к повышенному риску развития хронических заболеваний.

В четвертый оказались «совы» - люди, спящие днем. Они бодры и легко справляются с обязанностями на работе и в учебе.

Исследование проводили в течение нескольких лет, оно охватило 3683 участников.

Природа вещих снов напрямую связана с особенностями работы мозга. Об этом ранее рассказала кандидат медицинских наук и сомнолог Софья Черкасова.

Исследования Ученые
05 апреля 2024, 12:38
Уникальный препарат от осложненных хронических инфекций зарегистрировали в России
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Минздрав России зарегистрировал инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». Среди антибактериальных у данного препарата нет аналогов в мире по механизму действия. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Препарат полностью разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он выпускается в форме таблеток. Лекарство применяется для лечения бактериальных инфекций, «вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», уточнили в Минздраве. Исследования подтвердили высокую эффективность препарата и «благоприятный профиль безопасности».

Фтортиазинон - антимикробный препарат, который можно применять как «в ассоциации» с антибиотиками, так и отдельно. В результате микроорганизмы, которые вызвали инфекционно-воспалительное заболевание, ослабевают.

Как отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов, Россия остается в числе лидеров в борьбе с резистентностью (устойчивостью) к антимикробным препаратам. Это неизбежный биологический феномен, задача медработников - снизить скорость его появления и распространения.

В конце марта в России зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19».

Лекарства Минздрав Ученые Россия
03 апреля 2024, 23:38
Человек впервые заразился обезьяньим герпесом после нападения животного в Гонконге
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В Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инфекционное заболевание произошло в результате нападения дикой обезьяны на человека в парке Цзиньшань. Пострадавшего поместили в отделении интенсивной терапии городской больницы, и он находится в критическом состоянии.

Анализ подтвердил положительный результат на вирус B. Пациенту угрожает поражение центральной нервной системы По мнению врачей, передача вируса от человека к человеку маловероятна.

По словам невролога Екатерины Демьяновской, перенесенные человеком заболевания, вызванные вирусами герпеса четвертого, пятого и шестого типов, могут вызывать синдром хронической усталости. Это состояние, которое сопровождается выраженным упадком сил на протяжении шести и более месяцев. Его также характеризуют частые головные боли, озноб и повышенное потоотделение.

Здравоохранение Больницы Врачи Гонконг Животные Вирусы человека

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