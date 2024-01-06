Врач предупредил об опасности употребления фейхоа

По словам врача, у фейхоа очень твердые пищевые волокна, поэтому она сложно переваривается и может вызвать вздутие, газообразование и болевой синдром. Помимо этого, плоды могут привести к повышению кислотности. Если у человека гастрит, воспаление слизистой или рефлюкс, то стоит исключить фейхоа из рациона.

«При язве желудка - категорически нельзя. Если у вас бывают аллергические реакции на экзотические плоды, тоже лучше исключить фейхоа из рациона», - подчеркнула Богданова.

Если говорить о пользе, то фейхоа содержит высокое количества калия, что полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ и отеками.

Также в ягоде много флавоноидов и витаминов. Важно и то, что она не повышает сильно уровень сахара в крови. Главное - помнить, что есть фейхоа надо с осторожностью, даже при отсутствии противопоказания, и точно не натощак.

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