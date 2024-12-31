Врач предупредил об опасности икры на Новый год

Любой алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки с большей вероятностью вызовут у человека тяжелое похмелье. Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил об этом сайту aif.ru.

«Не рекомендуется смешивать никакие алкогольные напитки между собой. Особенно газированные напитки, такие как шампанское, с негазированными: углекислый газ усиливает всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более быстрому и сильному опьянению», - предупредил он.

Доктор заявил, что чревато не только употребление разных напитков в одном коктейле, но и по отдельности в течение вечера. Исаев объяснил, что каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, выделяя определенное количество токсичного ацетальдегида и усугубляя похмелье.

Дополнительной нагрузкой для печени станет употребление сладкого алкоголя, такого как десертные вина и ликеры. Нарколог заявил, что само по себе расщепление сахара потребует больше энергетических затрат, а в сочетании со спиртом усилит обезвоживание и замедлит процесс вывода токсичных продуктов распада этанола.

Исаев напомнил, что употребление алкоголя вредно, и с медицинской точки зрения лучше совсем от него отказаться. Если же нет такой возможности, он посоветовал пить только один напиток весь вечер и не смешивать крепкое спиртное с другими, даже безалкогольными, напитками.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин призвал также пить во время застолья много простой воды. Чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, он посоветовал налегать на овощи, фрукты и легкие закуски.