07 января 2024, 00:54

Врач предупредил об опасности горячих напитков для здоровья

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Горячие напитки могут вызвать воспалительные заболевания пищевода и желудка. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с RT.

По словам медика, теплое или умеренно горячее питье не представляет опасности для людей, у которых нет хронических заболеваний ЖКТ. Но слишком горячие напитки могут навредить человеку.

«Такие напитки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и спазмы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, могут возникать воспалительные заболевания пищевода и желудка», - рассказал врач.

От горячих напитков человек может получить термический ожог, а если они еще и горячительные, то и химический. Кроме того, он них страдают и другие органы пищеварения, в том числе, печень и поджелудочная железа. Ожог органов ЖКТ может сопровождаться изжогой, болью в верхних отделах живота, отрыжкой и даже рвотой.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что жирная еда в сочетании с алкоголем за новогодним столом может привести к развитию панкреатита и геморроя.

Еда Праздники Врачи Наука
06 января 2024, 23:45
Врач рассказал, как быстро протрезветь после застолья
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Чтобы праздничное застолье закончились без похмелья, нужно почаще выходить на улицу. Об этом в беседе News.ru рассказал врач-терапевт Алексей Жито.

Специалист рекомендовал во время употребления алкоголя периодически выходить на улицу, чтобы «проветриться».

Во время таких прогулок лучше больше двигаться и вдыхать свежий воздух, чтобы избавиться от алкоголя. Благодаря этому человек начинает больше дышать и концентрация спиртного постепенно снижается.

«А вот в помещении, особенно если там находится несколько человек, концентрация алкоголя в воздухе намного выше», - пояснил врач.

Жито также отметил, что во время выхода на улицу необходимо помнить, что в состоянии опьянения температура может быть обманчива, поэтому важно одеться потеплее, чтобы не замерзнуть.

Главный врач клиники доктора Исаева нарколог Даниил Петров ранее предупредил, что употребление алкоголя при симптомах похмелья может привести к запою.

Праздники Врачи Алкоголь
06 января 2024, 23:17
Ученый рассказал, могут ли бактерии передаваться через полотенца
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Исследование об опасности скопления бактерий на полотенцах, которые могут привести к заражению других людей, не имеют под собой доказательной базы. Заражение человека собственными бактериями исключено, а высохшее полотенце можно спокойно передавать другому человеку. Как сообщил сайт Pravda.ru, с таким заявлением выступил микробиолог Марк Мартин.

Исследование об опасности скопления бактерий на полотенцах, которые могут привести к заражению других людей, не имеют под собой доказательной базы. Заражение человека собственными бактериями исключено, а высохшее полотенце можно спокойно передавать другому человеку. Как сообщил сайт Pravda.ru , с таким заявлением выступил микробиолог Марк Мартин.

Он пояснил, что в обычной жизни человека окружает огромное число бактерий, к которым организм уже адаптировался. Поэтому никак на них не реагирует. Кроме того, у каждого живого существа есть собственные микроорганизмы.

«Подумайте сами, откуда на вашем полотенце бактерии, если не от вас самих», - пояснил микробиолог.

Мартин добавил, что при условии, если полотенце полностью высохло, то передача бактерий другому человеку полностью исключена. По его словам, исследования также не выявили, сколько необходимо опасных бактерий на полотенце, чтобы заразить другого человека.

Микробиолог признался, что сам стирает полотенца раз в неделю. Он добавил, что чаще это делать имеет смысл, если у партнера, с которым вы делите туалетные принадлежности наблюдается кишечная инфекция.

В зимнее время людям, склонным к простудным заболеваниям необходимо включить в свой рацион лук, чеснок, хрен, лимон и клюкву. Как заявили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу , в этих продуктах содержатся фитонциды, убивающие вредоносные бактерии.

Исследования Врачи Ученые
06 января 2024, 05:40
Врач предупредил об опасности употребления фейхоа
РИА «Новости»
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Фейхоа считается экзотической «любимицей» диетологов, но помимо пользы ягода имеет ряд противопоказаний, поэтому ее категорически нельзя употреблять при язве желудка, гастритах и пищевой аллергии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

По словам врача, у фейхоа очень твердые пищевые волокна, поэтому она сложно переваривается и может вызвать вздутие, газообразование и болевой синдром. Помимо этого, плоды могут привести к повышению кислотности. Если у человека гастрит, воспаление слизистой или рефлюкс, то стоит исключить фейхоа из рациона.

«При язве желудка - категорически нельзя. Если у вас бывают аллергические реакции на экзотические плоды, тоже лучше исключить фейхоа из рациона», - подчеркнула Богданова.

Если говорить о пользе, то фейхоа содержит высокое количества калия, что полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением обмена веществ и отеками.

Также в ягоде много флавоноидов и витаминов. Важно и то, что она не повышает сильно уровень сахара в крови. Главное - помнить, что есть фейхоа надо с осторожностью, даже при отсутствии противопоказания, и точно не натощак.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что авокадо и жирная рыба помогут сохранить молодость. В них содержатся самые полезные жиры.

Еда Питание Врачи
06 января 2024, 00:09
Врач назвал 5 признаков гормонального сбоя
РИА «Новости»
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Сбой в выработке гормонов сказывается на качестве жизни и приводит к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Врач-эндокринолог Степан Шупарский в беседе с Пятым каналом перечислил пять главных признаков гормонального сбоя, когда необходимо срочно обратиться к специалистам.

На первое место врач поставил нехватку сил и общее снижение энергии у человека. Шупарский пояснил, что таким образом организм подает сигналы о плохой работе щитовидной железы и надпочечников.

Вторым симптомом эндокринолог назвал сбой менструального цикла у женщин. Он заявил, что нерегулярные месячные или просто их отсутствие говорят о проблемах всей эндокринной системы. Еще одним тревожным сигналом Шупарский назвал снижение либидо. Это повод, как мужчинам, так и женщина пройти обследование на состояние гормонов.

«Четвертый симптом - изменения в состоянии кожи и волос. Нам часто переводят пациентов от дерматологов, которые не видят внешних причин и просят эндокринологов копнуть глубже и исключить эндокринные заболевания», - рассказал врач.

Эндокринолог добавил, что о проблемах в работе щитовидной железы также свидетельствуют резкие колебания веса, как в сторону набора, так и снижения. Шупарский призвал россиян не игнорировать симптомы и регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы избежать осложнений.

В ходе проверки пациента на гормоны врачи особое внимание уделяют количеству инсулина в организме. Если он высокий, то человек рискует получить раковую опухоль. Об этом заявила эндокринолог Яна Соловьева. Она пояснила, что инсулин приводит к росту не только жировых, но и мутагенных клеток.

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