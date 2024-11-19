Врач предупредил о последствиях длительного воздержания от секса
Длительное воздержание вредно как для мужчин, так и для женщин. Врач-уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин заявил, что отсутствие половой жизни чревато гормональным сбоем и ранним старением. Об этом сообщил сайт RuNews.
По словам специалиста, отсутствие секса негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии человека. Он объяснил, что организм отключит неиспользуемые функции, и это приведет к гормональному сбою, изменению обмена веществ и ускорению старения.
Аглиуллин сообщил, что у женщин из-за отсутствия интимной жизни раньше времени наступит климакс. У мужчин снизится активность сперматозоидов.
В России предложили создать министерство секса для повышения рождаемости. Авторы идеи обратились в Госдуму.