Врач предупредил о последствиях длительного воздержания от секса

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По словам специалиста, отсутствие секса негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии человека. Он объяснил, что организм отключит неиспользуемые функции, и это приведет к гормональному сбою, изменению обмена веществ и ускорению старения.

Аглиуллин сообщил, что у женщин из-за отсутствия интимной жизни раньше времени наступит климакс. У мужчин снизится активность сперматозоидов.

В России предложили создать министерство секса для повышения рождаемости. Авторы идеи обратились в Госдуму.