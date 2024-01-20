Врач предупредил о нагрузке на сердце при уборке снега

«Расчистка снега - это работа руками, которая более утомительна для сердца, чем ходьба», - пояснил врач.

Когда человек поднимает лопату, то автоматически задерживает дыхание, при этом сердечные сокращения увеличиваются, растет артериальное давление, заметил Франклин. Кроме того, на сердце негативно влияет низкая температура воздуха - от нее сужаются сосуды.

Кардиолог предупредил, что уборку снега нельзя поручать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она также вредна для заядлых курильщиков, людей с ожирением и диабетиков.

Франклин посоветовал придерживаться ряда правил, чтобы снизить риск сердечного приступа. Работу следует начинать не спеша, постепенно наращивая темп. Лучше не поднимать лопату со снегом, а толкать ее перед собой, как это делает снегоуборочная техника, подытожил специалист.

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