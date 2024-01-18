Врач предупредил, что нельзя пить кофе натощак

Врач посоветовала россиянам не пить кофе литрами, ведь даже полезные продукты могут навредить, если употреблять их в большом количестве.

«Чрезмерное употребление кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее)», - подчеркнула Павлова.

Эндокринолог также предупредила, что не стоит «завтракать» кофе. Чашечку напитка лучше выпить спустя час после первого приема пищи и не раньше. Важно и то, что не стоит в него добавлять сахар, сиропы и молоко.

Ранее врач посоветовала не заменять привычные сладости на пастилу. По ее словам, переизбыток естественного сахара увеличивает риск подагры, повышает газообразование и разжигает аппетит.