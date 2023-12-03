03 декабря 2023, 16:15

Врач перечислил вредные для поджелудочной железы продукты

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Панкреатит в 58% случаев возникает из-за употребления алкоголя и жирной пищи. Об этом заявил гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что панкреатит является тяжелой болезнью, при симптомах которой необходимо сразу же обращаться к врачу. Вялов рассказал, что восстановить здоровье поджелудочной железы можно с помощью изменения образа жизни. Он напомнил, что при развитии панкреатита врачам в тяжелых случаях приходится решать проблему хирургическим путем.

Гепатолог также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи. Врач добавил, что лишний жир «оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов» рака.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин перечислил возможные последствия от постоянного потребления энергетиков. Он сообщил, что распитие таких напитков может вызвать привыкание и испортить здоровье.

Еда Болезни Медицина
03 декабря 2023, 04:41
Гинеколог рассказал о самых вредных для женщин продуктах
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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова в беседе с «Газетой.ru» назвала пять самых вредных для женщин продуктов. Первым в списке значится сахар и мед.

Избыточное употребление сахара приводит к ожирению, сахарному диабету и другим опасным заболеваниям. Синтетические сахарозаменители также могут привести к проблемам со здоровьем.

«Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», - рассказала Орфанова.

Второй вредный продукт - это маргарин, способствующий набору веса. На женский организм губительно сказывается алкоголь и белый дрожжевой хлеб, в том числе булки. Опасны для здоровья супы и лапша быстрого приготовления из-за высокого содержания соли и добавок.

Ожирение, диабет и депрессия могут стать причиной бесплодия. Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.

Медицина
02 декабря 2023, 23:19
Биолог рассказал, к какому результату может привести долгое употребление энергетиков
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Последствия неконтролируемого употребления энергетиков могут быть плачевными. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, клеточный биолог Александр Созыкин для Doctorpiter.ru.

Он отметил, что регулярное распитие таких напитков приводит к патологической зависимости и портит здоровье. Иногда ситуация становится критичной и доходит до летального исхода.

«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний», - заявил эксперт.

Он указал на то, что в разных странах фиксировали смертельные случаи от инфаркта, инсульта и внезапной потери сознания. Все недуги вызвала аритмия, которая возникает после злоупотребления энергетиками.

По словам Созыкина, энергетические напитки содержат много веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы. Среди них сахар, таурин и кофеин. Одна банка энергетика сопоставима с тремя-четырьмя чашками кофе.

Ранее врач-кардиолог заявил, что распитие энергетических напитков является главной ошибкой в период пониженного атмосферного давления. Также эксперт рекомендовал метеозависимым снизить уровень стресса и меньше курить.

Еда Болезни Врачи
02 декабря 2023, 00:00
Врач рассказал, как определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Unsplash
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На мочке уха можно обнаружить признак, указывающий на высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала заслуженный врач России Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Речь идет о диагональной складке на мочке уха, которую называют признаком Франка. Связь такой особенности с инфарктом в 1973 году заметил Сандерс Франк. Он изучал состояние своих пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позже исследователи подтвердили наблюдения медика.

Зимой человек более подвержен сердечным приступам, предупредила Драпкина. Поэтому в холодный период важно уделять особое внимание здоровью сердца.

«Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела», - отметила врач.

Она рекомендовала людям с болезнями сердца теплее одеваться зимой, не согреваться с помощью алкоголя, делать перерывы и заходить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что привычка не запивать завтрак водой и забывать о ней в течение дня грозит возникновением тромбов. Токсиколог Михаил Кутушов посоветовал включить в рацион курицу, рыбу, яйца, лук, ягоды и цитрусовые для разжижения крови.

Здравоохранение Болезни Врачи
01 декабря 2023, 12:04
Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов ЭКГ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Использование умных алгоритмов в медицинской диагностике в Москве позволило врачам расшифровать пять миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Около 77% исследований в этой области стали выполнять с использованием умных алгоритмов.

«Цифровые сервисы помогают точнее и быстрее анализировать исследования», - рассказала Анастасия Ракова.

Во всех московских поликлиниках для взрослых установили цифровые электрокардиографы, способные автоматически расшифровывать ЭКГ, в 2022 году. Также эти аппараты появились в нескольких детских больницах.

Цифровые электрокардиографы интегрировали с единой медицинской информационно-аналитической системой. Благодаря этому пациенты получат доступ к результатам ЭКГ в электронном виде через портал mos.ru и мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО».

Умные алгоритмы в Москве также стали применять для распознавания различных патологий на рентгеновских снимках, например ишемической болезни сердца.

Недавно новое оборудование для функциональной диагностики получила Лобненская больница. Это носимый электрокардиостимулятор, электрокардиограф, неврофизиологическая система EMS.

Здравоохранение Больницы Москва 2023

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