Врач перечислил вредные для поджелудочной железы продукты

Он предупредил, что панкреатит является тяжелой болезнью, при симптомах которой необходимо сразу же обращаться к врачу. Вялов рассказал, что восстановить здоровье поджелудочной железы можно с помощью изменения образа жизни. Он напомнил, что при развитии панкреатита врачам в тяжелых случаях приходится решать проблему хирургическим путем.

Гепатолог также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи. Врач добавил, что лишний жир «оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов» рака.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин перечислил возможные последствия от постоянного потребления энергетиков. Он сообщил, что распитие таких напитков может вызвать привыкание и испортить здоровье.