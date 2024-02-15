15 февраля 2024, 05:56

Врач перечислил способы снизить давление без лекарств

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Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств. Необычными способами поделился профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в разговоре с «Известиями».

По его словам, в случае резкого повышения давления и отсутствия доступа к лекарственным препаратам для начала нужно снизить физическую нагрузку и успокоиться.

«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», - объяснил врач.

Для того, чтобы успокоиться, можно заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырники, боярышники или тысячелистника. Также можно принять теплую ванну на основе хвои. При этом врач посоветовал больным не посещать парилки в банях. Это навредит.

«Хороший способ понизить давление - положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног», - заявил профессор.

При этом врач подчеркнул, что если все эти меры не помогли, то нужно обратиться к врачу.

Ранее портал BMJ Sports опубликовал исследование о том, что изометрические упражнения лучше кардио снижают кровяное давление.

Лекарства Врачи Медицина
15 февраля 2024, 04:15
Врач перечислил основные симптомы болезни Альцгеймера
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Болезнь Альцгеймера имеет несколько ранних симптомов, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу. Об этом кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева рассказала в беседе с корреспондентом RuNews24.ru.

Специалист отметила, что этот недуг является нейродегенеративным заболеванием, проявляющимся с малозаметных симптомов, которые прогрессируют со временем. По ее словам, нарушения памяти лишь один из признаков.

Москвичева предупредила, что в начале болезни человек может жаловаться на забывчивость, причем эта стадия длится около пяти лет.

Потом появляются трудности в повседневной жизни. Человек помнит то, что знал и умел раньше, но ему трудно запомнить новый материал. К этому добавляются проблемы с речью и ориентацией во времени и пространстве.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации», - добавила невролог.

Финал болезни печален, так как пациенты уже не могут ходить, разговаривать, им трудно есть.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дыхательные упражнения защитят от болезни Альцгеймера.

Болезни Врачи Медицина
15 февраля 2024, 01:03
Названа лучшая рыба для снижения холестерина
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Частое употребление лосося может положительно воздействовать на уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые Anschutz Medical Campus Colorado State University, опубликовав результаты своего исследования в журнале Journal Of Nutrition.

Для эксперимента исследователи использовали метод нутриметаболомики, позволяющий провести комплексный анализ пищевых продуктов и биологических образцов человека. Таким образом удалось выявить ряд соединений в лососе, оказывающих благоприятное кардиометаболическое действие.

Более 40 участников исследования употребляли средиземноморскую диету с добавлением двух порций лосося в неделю в течение 35 дней. После анализа образцов крови участников до и после вмешательства обнаружили 508 пищевых соединений, характерных исключительно для лосося.

Результаты исследования подтвердили, что употребление лосося улучшает показатели холестерина в крови. Для достижения заметного эффекта лосось нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Иранские ученые ранее выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме.

Исследования Ученые Продукты
14 февраля 2024, 19:13
Путин выступил за расширение сети исследовательских медицинских центров
РИА «Новости»
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Действующие в России национальные медицинские исследовательские центры должны стать центрами знаний для организаций российского здравоохранения и источником внедрения современных способов лечения и диагностики. Об этом на Втором форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что также необходимо наладить связь медицинских исследовательских центров с другими научными институтами для их совместной работы для новых технологических достижений.

«Сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что при необходимости материальную базу таких медицинских центров необходимо регулярно обновлять. Он добавил, что в первую очередь это касается федеральных учреждений, где высокотехнологичную помощь получают все россияне.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления также дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект по обеспечению технологического суверенитета в сфере медицинских технологий.

Здравоохранение Россия Владимир Путин Технологии
14 февраля 2024, 18:40
Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России
РИА «Новости»
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Технологический суверенитет России должен распространиться на современные методы лечения и диагностики. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на Втором форуме будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект, который обеспечит независимость страны по развитию современных технологий для сохранения здоровья.

«Определим источники финансирования и необходимые объемы для его реализации», - пояснил Путин.

Проходящий в Москве Второй форум будущих технологий посвятили достижениям в области медицины.

В своем обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин отметил, что инновационные методы лечения, диагностики и реабилитации необходимо внедрить во всей сфере национального здравоохранения , от первичного звена до крупных федеральных центров.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед учеными стоят огромные перспективы в реализации достижений в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях.

Россия Медицина Владимир Путин Технологии

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