Врач перечислил продукты, которые становятся вредными после разогревания в микроволновке

По ее словам, СВЧ-излучение, применяемое для тепловой обработки пищи в микроволновых печах, зачастую приводит к изменению химических компонентов жиров.

«Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров - прим. ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», - заявила диетолог.

Также в микроволновке опасно греть продукты, в составе которых есть трансжиры. В фастфуде такие вещества переходят в токсичную форму.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что мед при нагревании теряет ряд полезных свойств. Он отметил, что при термообработке в нем меняется кристаллическая решетка и молекулярная структура.