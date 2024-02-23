23 февраля 2024, 03:03

Врач перечислил продукты, которые становятся вредными после разогревания в микроволновке

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Продукты, в которых содержится жир, в том числе молоко, могут оказать вредное влияние на здоровье после разогревания в микроволновке. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, СВЧ-излучение, применяемое для тепловой обработки пищи в микроволновых печах, зачастую приводит к изменению химических компонентов жиров.

«Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров - прим. ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», - заявила диетолог.

Также в микроволновке опасно греть продукты, в составе которых есть трансжиры. В фастфуде такие вещества переходят в токсичную форму.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что мед при нагревании теряет ряд полезных свойств. Он отметил, что при термообработке в нем меняется кристаллическая решетка и молекулярная структура.

Питание Врачи Продукты
22 февраля 2024, 01:41
Вьетнамка сбросила 17 килограммов с помощью «обратной диеты»
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Жительница вьетнамского города Ханой сбросила 17 килограммов за полгода с помощью нестандартной диеты. Об этом сообщило издание VnExpress.

Авторы статьи рассказали, что 30-летняя Тху весила 67 килограммов при росте 1,58 метра. Фигура не устраивала ее, и она обратилась к специалисту, который посоветовал ей «обратную диету». Суть такого питания состоит в употреблении овощей в начале приема пищи, далее нужно есть белки, а потом углеводы.

Тху перестала есть белый рис и хлеб, начала готовить цельнозерновые крупы. Также она пару раз в день делала фруктовые перекусы, чтобы быстро не проголодаться. Кроме этого, женщина исключила из рациона красное мясо и перешла на мясо птицы и морепродукты.

Вьетнамка уделила внимание и водному балансу, стала пить примерно два с половиной литра воды в сутки. Все блюда женщина варила или запекала, во время готовки использовала масло авокадо. Изменился также процесс приема пищи: Тху тщательно прожевывала каждый кусочек.

Ранее эндокринолог Павел Окороков заявил, что желающим похудеть нельзя сразу отказываться от вредных продуктов. Нужно постепенно убирать их из рациона. В противном случае повышается вероятность срыва.

Питание Женщины Диеты Продукты
21 февраля 2024, 17:38
Прививка не поможет. Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге
Unsplash
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Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash, от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.

Лихорадка при заражении вирусом денге отличается продолжительностью и побочными эффектами. Бывают поражения сердца, суставов.

«Лучше не болеть», - отметил профессор.

Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов отнес вирус денге к самым смертоносным на планете. Он объяснил, что для лечения лихорадки нет препаратов, хотя исследования и эксперименты в этой области продолжаются.

«В этой местности это вообще такой природный очаг. Распространяется комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», - поделился эксперт.

Нельзя сказать, что это смертельное заболевание, но бывают и летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть один нюанс. Когда человек делает прививку, вырабатываются антитела.

Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash , от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.

Шри-Ланка Вирусы человека Наука
21 февраля 2024, 10:55
Названы виды рыбы, которую опасно есть
Unsplash
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Рыба считается полезным продуктом, без которого в рационе не обойтись. Однако некоторые виды рыбы приносят больше вреда, чем пользы, предупредила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Ее процитировала «Российская газета».

Врач пояснила, что не стоит есть карася, сазана, чехонь, воблу и язь - в ней могут содержаться паразиты описторхи, поражающие печень. А в акуле, рыбе-меч, тунце, марлине и макрели - тяжелые металлы, отравляющие тело человека. Самые же опасные для употребления в пищу рыбы - тилапия, сом и пангасиус.

«Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», - рассказала Лебедева.

При этом она подтвердила, что отказываться от рыбы не стоит - она благотворно влияет на сосуды, зрение, снижает риск рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера. По словам гастроэнтеролога, полезнее всего - сельдь, горбуша, треска, кета, минтай и скумбрия.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова сообщила, что употребление в пищу рыбы, наряду с мясом и молочными продуктами, помогает восполнить дефицит витамина В12.

Еда Болезни Врачи Продукты
21 февраля 2024, 04:07
Роспотребнадзор опроверг полезность ряда ЗОЖ-продуктов
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Роспотребнадзор назвал продукты, которые принято считать полезными для организма человека, однако они таковыми не являются. Список подобных товаров опубликовала пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, в «семерку» обманчивых ЗОЖ-продуктов входят сладкие йогурты и творожки, соки и нектары, обезжиренные молочные продукты, мюсли, каши быстрого приготовления, протеиновые батончики, а также продукты без глютена.

В некоторых из них слишком много сахара и мало витаминов, в других - нехватка или, наоборот, переизбыток жира. Любители «быстрых каш» вместо пользы получают «пустые калории», а синтетические усилители вкуса и прочие добавки не несут никакой пользы. В протеиновых батончиках завышена калорийность, а количество белка не такое высокое, как указано на упаковке. Продукты без глютена страдают нехваткой белка и обогащены быстрыми углеводами.

По мнению специалиста по здоровому питанию Александры Гудимовой, все большее число россиян стали заботиться о своем питании и делать выбор в пользу менее вредных продуктов.

По ее словам, набирает популярность так называемый ЗОЖ-фастфуд. Люди стремятся заботиться о своем здоровье, но не всегда у них есть достаточно времени, чтобы готовить себе полезные блюда. Это вызвало появление на прилавках большего количества ЗОЖ-полуфабрикатов.

Питание Роспотребнадзор Продукты

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