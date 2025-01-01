01 января 2025, 03:22

Врач перечислил полезные виды рассолов

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Рассол оказался полезным витаминным напитком, насыщенным электролитами, которые важны для поддержания водно-солевого баланса в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, во всех видах рассола содержатся такие электролиты, как натрий, калий и магний, что особенно ценно после физических нагрузок или в условиях жары. Не зря спортсмены употребляют этот напиток после соревнований и интенсивных тренировок.

Кроме того, рассол благодаря электролитам применяют и в качестве средства от похмелья, чтобы улучшить самочувствие и водный баланс. Если же в нем содержатся пробиотики, то употребление этого напитка поможет пищеварению и поддержит здоровье кишечника.

Врач добавила, что есть рассолы, в составе которых имеются антиоксиданты и витамины.

«Рассолы могут быть частью сбалансированного рациона, особенно если они сделаны из натуральных ингредиентов и без добавления искусственных консервантов», − сказала Разаренова.

При этом существуют и противопоказания, так как в некоторых рассолах может быть повышено содержание соли, сахара и уксуса, что навредит, например, при язвенной болезни и гипертонии.

Ранее диетолог Марият Мухина посоветовала при похмелье употреблять воду, мясные или овощные бульоны, бананы и апельсины.

Врачи Россия
31 декабря 2024, 18:19
Никаких салатов и растительное мясо. Как извлечь из новогодних блюд пользу
РИА «Новости»
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Салатам с большим количеством майонеза есть вкусная и полезная альтернатива. О блюдах для новогоднего стола, которые пойдут на пользу здоровью, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

В главную ночь года Дианова и члены ее семьи предпочитают есть достаточно легкую пищу. Поэтому свой праздник диетолог в шутку назвала «подростковым».

«У нас будут классические куриные наггетсы, а также наггетсы из растительного аналога мяса. Будет запеченный картофель, приготовленные на гриле шампиньоны и брокколи, овощная нарезка, помидоры черри и морковка», - рассказала врач.

Ничего жареного или жирного подавать на стол гастроэнтеролог не планирует. В том числе и любимый россиянами оливье.

«Салатов, которые все делают, у нас не будет», - подчеркнула Дианова.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о двух главных ошибках россиян во время празднования Нового года. Она напомнила, что воды нужно пить как минимум вдвое больше, чем алкоголя.

Питание Новый год
31 декабря 2024, 11:01
Врач предупредил об опасности икры на Новый год
РИА «Новости»
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В период новогоднего застолья россияне стремятся побаловать себя закусками с икрой. Однако эти деликатесы подойдут далеко не всем, сообщил Life.ru гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Он отметил, что отказаться от игры нужно прежде всего людям с аллергией на морепродукты и рыбу. В противном случае они рискуют столкнуться с зудом, высыпаниями и анафилаксией.

Людям с болезнью почечной системы также нужно воздержаться от игры из-за высокого содержания натрия, который дает повышенную нагрузку на орган выделительной системы и задерживает жидкость в организме. Также икра способна вызвать повышение артериального давления.

«Как и с любым другим продуктом, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и употреблять икру в умеренных количествах. В случае наличия хронических заболеваний перед введением новых продуктов в рацион лучше проконсультироваться с врачом», - резюмировал Зиннатуллин.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения оливье.

Еда Врачи Новый год
31 декабря 2024, 00:46
Названы напитки с самым тяжелым похмельем
Unsplash
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Любой алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки с большей вероятностью вызовут у человека тяжелое похмелье. Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил об этом сайту aif.ru.

«Не рекомендуется смешивать никакие алкогольные напитки между собой. Особенно газированные напитки, такие как шампанское, с негазированными: углекислый газ усиливает всасывание алкоголя в кровь, что может привести к более быстрому и сильному опьянению», - предупредил он.

Доктор заявил, что чревато не только употребление разных напитков в одном коктейле, но и по отдельности в течение вечера. Исаев объяснил, что каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, выделяя определенное количество токсичного ацетальдегида и усугубляя похмелье.

Дополнительной нагрузкой для печени станет употребление сладкого алкоголя, такого как десертные вина и ликеры. Нарколог заявил, что само по себе расщепление сахара потребует больше энергетических затрат, а в сочетании со спиртом усилит обезвоживание и замедлит процесс вывода токсичных продуктов распада этанола.

Исаев напомнил, что употребление алкоголя вредно, и с медицинской точки зрения лучше совсем от него отказаться. Если же нет такой возможности, он посоветовал пить только один напиток весь вечер и не смешивать крепкое спиртное с другими, даже безалкогольными, напитками.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин призвал также пить во время застолья много простой воды. Чтобы не нагружать печень и поджелудочную железу, он посоветовал налегать на овощи, фрукты и легкие закуски.

Болезни Алкоголь Медицина Новый год Продукты
26 декабря 2024, 17:31
Нарколог назвала самый безопасный алкогольный напиток
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Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Самыми неблагоприятными для организма врач назвала крепкие алкогольные. Также она посоветовала быть осторожными с газированным спиртным.

«Дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее», - объяснила Сазонова.

Кроме того, нарколог посоветовала не выпивать на голодный желудок и в течение дня, чтобы не проспать наступление Нового года и не попасть в стационар с отравлением или травмами.

Ранее юрист Игорь Зверев рассказал , что за бурное распитие спиртного в новогоднюю ночь с запуском фейерверков можно получить штраф или даже отправиться под арест на 15 суток.

Нарколог Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы» назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком. Ее процитировало РИА «Новости».

Врачи Алкоголь Новый год

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