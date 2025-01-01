Врач перечислил полезные виды рассолов

По ее словам, во всех видах рассола содержатся такие электролиты, как натрий, калий и магний, что особенно ценно после физических нагрузок или в условиях жары. Не зря спортсмены употребляют этот напиток после соревнований и интенсивных тренировок.

Кроме того, рассол благодаря электролитам применяют и в качестве средства от похмелья, чтобы улучшить самочувствие и водный баланс. Если же в нем содержатся пробиотики, то употребление этого напитка поможет пищеварению и поддержит здоровье кишечника.

Врач добавила, что есть рассолы, в составе которых имеются антиоксиданты и витамины.

«Рассолы могут быть частью сбалансированного рациона, особенно если они сделаны из натуральных ингредиентов и без добавления искусственных консервантов», − сказала Разаренова.

При этом существуют и противопоказания, так как в некоторых рассолах может быть повышено содержание соли, сахара и уксуса, что навредит, например, при язвенной болезни и гипертонии.

Ранее диетолог Марият Мухина посоветовала при похмелье употреблять воду, мясные или овощные бульоны, бананы и апельсины.