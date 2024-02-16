16 февраля 2024, 06:03

Врач перечислил первые симптомы рака глаз

Freepik
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Изменение цвета радужки, расширение зрачка, образование сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки и быстрая утомляемость глаз могут быть признаками развития рака глаз. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал онколог и онкохирург Антон Иванов.

По словам врача, симптоматика онкологических заболеваний различается от типа раковой опухоли.

«Если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности», - заявил он.

При этом в большинстве случаев это заболевание на ранних стадиях протекает без каких-либо симптомов, поэтому так важно своевременно его диагностировать.

Среди причин его появления он назвал плохую экологическую обстановку, наследственную предрасположенность, ВИЧ-инфекцию, некачественную косметику и даже генетические мутации.

Ранее хирург-онколог Андрей Коржиков предположил, что через 50 лет вакцины от рака начнут конкурировать с хирургическими методами лечения.

Болезни Врачи Онкология
15 февраля 2024, 16:45
Пациенты московских больниц смогут видеть историю болезни онлайн
РИА «Новости»
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С начала года жители Москвы, проходящие лечение в городских клиниках, получили доступ к электронному просмотру всех своих медицинских назначений, результатов исследований и общей информации о состоянии здоровья через мобильное приложение. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это еще один шаг на пути к открытости московской медицины, на пути пациентоцентричности», - отметила заммэра.

С момента запуска этой функции москвичи уже более миллиона раз посмотрели свою историю болезни через новый раздел «Мои госпитализации» на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

ЕМИАС объединила все медицинские учреждения Москвы и сделала возможным централизованный доступ к электронным медицинским картам пациентов, благодаря чему удалось реализовать новую функцию.

Сейчас система насчитывает около 22 миллионов электронных медицинских карт, на которые перешли все детские и взрослые поликлиники столицы.

Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президентру России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в столице.

Больницы Болезни Медицина Анастасия Ракова Москва
15 февраля 2024, 11:35
Диетолог рассказала, какая пища снимает симптомы похмелья
Unsplash
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Снять симптомы похмелья помогает богатая клетчаткой пища. Это простой способ почувствовать себя лучше после употребления спиртных напитков, заявила врач-диетолог Меган Росси. Ее слова привело издание Metro.

Специалист добавила, что после распития алкоголя можно съесть свежие овощи, фасоль, горох, белый рис или миндаль. Это также поможет снизить нагрузку на печень.

Такое свойство клетчатки объясняется тем, что она замедляет переваривание пищи. В случае со спиртным клетчатка не позволяет ему сразу попасть из желудка в кровоток.

По словам Росси, в умеренных количествах можно употреблять красное вино и темное пиво. Они оказывают противовоспалительное воздействие на организм. Растительные компоненты, попадая в толстый кишечник, расщепляются на полезные вещества. Положительный эффект возможен от вина и пива, если выпить не более двух бокалов, подытожила она.

Ранее терапевт Алексей Жито посоветовал участникам застолья чаще выходить на свежий воздух , чтобы избежать похмелья.

Врачи Алкоголь Интервью Продукты
15 февраля 2024, 05:56
Врач перечислил способы снизить давление без лекарств
Freepik
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Снизить артериальное давление можно не только с помощью лекарств. Необычными способами поделился профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в разговоре с «Известиями».

По его словам, в случае резкого повышения давления и отсутствия доступа к лекарственным препаратам для начала нужно снизить физическую нагрузку и успокоиться.

«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», - объяснил врач.

Для того, чтобы успокоиться, можно заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырники, боярышники или тысячелистника. Также можно принять теплую ванну на основе хвои. При этом врач посоветовал больным не посещать парилки в банях. Это навредит.

«Хороший способ понизить давление - положить на воротниковую зону прохладное полотенце и сделать горячую ванночку для ног», - заявил профессор.

При этом врач подчеркнул, что если все эти меры не помогли, то нужно обратиться к врачу.

Ранее портал BMJ Sports опубликовал исследование о том, что изометрические упражнения лучше кардио снижают кровяное давление.

Лекарства Врачи Медицина
15 февраля 2024, 04:15
Врач перечислил основные симптомы болезни Альцгеймера
Freepik
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Болезнь Альцгеймера имеет несколько ранних симптомов, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу. Об этом кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева рассказала в беседе с корреспондентом RuNews24.ru.

Специалист отметила, что этот недуг является нейродегенеративным заболеванием, проявляющимся с малозаметных симптомов, которые прогрессируют со временем. По ее словам, нарушения памяти лишь один из признаков.

Москвичева предупредила, что в начале болезни человек может жаловаться на забывчивость, причем эта стадия длится около пяти лет.

Потом появляются трудности в повседневной жизни. Человек помнит то, что знал и умел раньше, но ему трудно запомнить новый материал. К этому добавляются проблемы с речью и ориентацией во времени и пространстве.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации», - добавила невролог.

Финал болезни печален, так как пациенты уже не могут ходить, разговаривать, им трудно есть.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дыхательные упражнения защитят от болезни Альцгеймера.

Болезни Врачи Медицина

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