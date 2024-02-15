15 февраля 2024, 04:15

Врач перечислил основные симптомы болезни Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера имеет несколько ранних симптомов, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу. Об этом кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева рассказала в беседе с корреспондентом RuNews24.ru.

Специалист отметила, что этот недуг является нейродегенеративным заболеванием, проявляющимся с малозаметных симптомов, которые прогрессируют со временем. По ее словам, нарушения памяти лишь один из признаков.

Москвичева предупредила, что в начале болезни человек может жаловаться на забывчивость, причем эта стадия длится около пяти лет.

Потом появляются трудности в повседневной жизни. Человек помнит то, что знал и умел раньше, но ему трудно запомнить новый материал. К этому добавляются проблемы с речью и ориентацией во времени и пространстве.

«На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации», - добавила невролог.

Финал болезни печален, так как пациенты уже не могут ходить, разговаривать, им трудно есть.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что дыхательные упражнения защитят от болезни Альцгеймера.

Болезни Врачи Медицина
15 февраля 2024, 01:03
Названа лучшая рыба для снижения холестерина
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Частое употребление лосося может положительно воздействовать на уровень холестерина в крови. К такому выводу пришли ученые Anschutz Medical Campus Colorado State University, опубликовав результаты своего исследования в журнале Journal Of Nutrition.

Для эксперимента исследователи использовали метод нутриметаболомики, позволяющий провести комплексный анализ пищевых продуктов и биологических образцов человека. Таким образом удалось выявить ряд соединений в лососе, оказывающих благоприятное кардиометаболическое действие.

Более 40 участников исследования употребляли средиземноморскую диету с добавлением двух порций лосося в неделю в течение 35 дней. После анализа образцов крови участников до и после вмешательства обнаружили 508 пищевых соединений, характерных исключительно для лосося.

Результаты исследования подтвердили, что употребление лосося улучшает показатели холестерина в крови. Для достижения заметного эффекта лосось нужно употреблять два-четыре раза в неделю.

Иранские ученые ранее выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме.

Исследования Ученые Продукты
14 февраля 2024, 19:13
Путин выступил за расширение сети исследовательских медицинских центров
РИА «Новости»
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Действующие в России национальные медицинские исследовательские центры должны стать центрами знаний для организаций российского здравоохранения и источником внедрения современных способов лечения и диагностики. Об этом на Втором форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что также необходимо наладить связь медицинских исследовательских центров с другими научными институтами для их совместной работы для новых технологических достижений.

«Сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что при необходимости материальную базу таких медицинских центров необходимо регулярно обновлять. Он добавил, что в первую очередь это касается федеральных учреждений, где высокотехнологичную помощь получают все россияне.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления также дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект по обеспечению технологического суверенитета в сфере медицинских технологий.

Здравоохранение Россия Владимир Путин Технологии
14 февраля 2024, 18:40
Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России
РИА «Новости»
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Технологический суверенитет России должен распространиться на современные методы лечения и диагностики. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на Втором форуме будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект, который обеспечит независимость страны по развитию современных технологий для сохранения здоровья.

«Определим источники финансирования и необходимые объемы для его реализации», - пояснил Путин.

Проходящий в Москве Второй форум будущих технологий посвятили достижениям в области медицины.

В своем обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин отметил, что инновационные методы лечения, диагностики и реабилитации необходимо внедрить во всей сфере национального здравоохранения , от первичного звена до крупных федеральных центров.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед учеными стоят огромные перспективы в реализации достижений в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях.

Россия Медицина Владимир Путин Технологии
14 февраля 2024, 18:25
Путин назвал число россиян, прошедших диспансеризацию в 2023 году
РИА «Новости»
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В системе здравоохранения в России на передний план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Глава государства указал, что для этого постоянно расширяют возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включая в них дополнительные анализы и исследования.

«Пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением заработной платы. В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек», - отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения страны надо менять принципы и подходы. Важно настроить всю систему - от первичного звена до ведущих клиник и институтов - с ориентацией на сбережение здоровья россиян, пояснил он.

Здравоохранение Россия Владимир Путин

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