27 ноября 2023, 03:47

Врач перечислил основные риски для женского здоровья после 50 лет

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова предупредила женщин, что после 50 лет повышается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета. Она рекомендовала вовремя обращаться к врачу и отслеживать все подозрительные симптомы. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Медик объяснила это тем, что до наступления менопаузы женский организм защищают эстрогены, поэтому и риск возникновения таких заболеваний даже ниже, чем у мужчин.

«В качестве профилактики всем людям после 40 лет рекомендуется измерять давление: если оно выше показателя 140/90, то это повод для обращения к специалисту», - предупредила Исакова.

Специалист также напомнила, что после 50 лет женщинам нужно опасаться сахарного диабета второго типа. Врач рекомендовала сдавать анализ крови на глюкозу или гликированный гемоглобин, а также на липидный профиль, чтобы держать ситуацию со здоровье на контроле.

Исакова подчеркнула, что необходимо проверяться и на онкологические заболевания, в частности, на рак шейки матки, причем уже после 21 года.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, что людям с язвой желудка, синдромом раздраженного кишечника, целиакией и рефлюксной болезнью не рекомендуют употреблять острую еду. Она предупредила, что такие продукты могут спровоцировать обострение заболевания.

Болезни Врачи Онкология
27 ноября 2023, 00:23
Россиянам назвали 5 требующих обращению к врачу симптомов
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель главврача медицинского онлайн-сервиса Budu Елена Зяблова перечислила пять симптомов, которые требуют незамедлительного обращения к медикам. Среди них грудные боли, высокая температура и диарея, написал RT.

Также в списке оказались длительная тошнота, затрудненное дыхание и нарушения сердечного ритма. Например, долгое повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях, сказала медик.

Нарушения ритма сердца могут указывать на потенциальное появление или обострение сердечных болезней, а также сбоях в работе желудочков сердца.

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», - предупредила она.

Врач рекомендовала направляться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, если они длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.

Врач Александр Мясников ранее рассказал о полезных свойствах свеклы. По его словам, этот овощ может помочь в борьбе с раком

Болезни Лекарства Врачи
26 ноября 2023, 01:22
Убивающее раковые клетки вещество нашли в сливочном масле
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго выяснили, что говядина, баранина и жирные молочные продукты могут улучшить способность иммунных клеток человека к уничтожению раковых опухолей за счет транс-вакценовой жирной кислоты. Исследование опубликовали в журнале Nature.

Биологи проанализировали данные 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. В ходе исследования они изучили их способность влиять на борьбу с раком путем активации CD8 Т-клеток иммунитета, важных для уничтожения раковых клеток.

Наибольшую эффективность показала транс-вакценовая кислота, которая присутствует в сливочном масле. Кормление мышей продуктами с этим веществом, значительно снизило способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота также увеличила способность CD8 Т-клеток проникать в опухоли.

Американские биологи изучили образцы крови и пришли к выводу, что пациенты с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты лучше реагировали на лечение, чем пациенты с низким уровнем. Таким образом, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком, отметили в Калифорнийском университете.

Болезни Ученые Рак
26 ноября 2023, 00:04
Назван способный снизить риск развития рака овощ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Свекла обладает свойствами, полезными для физической формы и здоровья сердца. Также она способна помочь в борьбе с раком. Об этом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы», - сказал он.

Благодаря бетаину этот овощ поможет повысить уровень железа в организме, улучшить работоспособность сердца и сбросить лишний вес.

Врач рекомендовал употреблять свеклу в сыром виде. При термической обработке она может потерять полезные свойства. А вот людям, страдающим от камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием оксалатов, лучше ограничить употребление свеклы и других овощей с высоким содержанием оксалатов, предостерег Мясников.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее посоветовал россиянам добавить в свой рацион свеклу, морковь и тыкву. Все эти продукты помогут поддержать иммунитет и наполнят организм витаминами.

Врачи Рак Онкология
25 ноября 2023, 06:06
Врач предупредил о разрушении сосудов из-за определенных продуктов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врач высшей категории Марк Гадзиян рассказал, что сердечно-сосудистая система человека страдает от переизбытка хлеба и обработанного мяса в питании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, реже страдают проблемами с сосудами. Врач объяснил это тем, что в нем содержится на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе.

Мясные полуфабрикаты, предупредил Гадзиян, еще вреднее для здоровья. У человека, который съедал в день порядка 25 граммов обработанного мяса, риск развития деменции возрастал на 44%. Злоупотребление спиртными напитками приводило к тем же результатам.

Не лучше ситуация с солью и сахаром, подчеркнул медик. Избыток соли вызывал накопление токсичных белков, поэтому надо снизить количество соленых продуктов в своем рационе.

Ранее Марк Гадзиян перечислил продукты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера. В их числе оказались сыры, ягоды и овощи , а также фундук, артишоки, зеленый чай, необработанное и постное красное мясо.

Питание Медицина Продукты

Новости по теме