Врач перечислил болезни, на которые могут указывать боли в суставах

Читайте нас в:

«Боли в суставах - это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера», - сказал врач.

Сорокин пояснил, что, в частности, речь идет об артритах, ревматоидных процессах и болезни крови. Если говорить о проблемах ортопедического характера, то это артрозы, плоскостопие и последствия травм.

Врач предупредил, что в случае функциональной перегрузки нужно обратиться к специалисту, если боли приобрели хронический и изматывающий характер.

В конце ноября диетолог Шеннон Костелло отметила целебные свойства куркумы, которая эффективна в лечении артрита и псориаза, сообщило издание News.ru.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, что дети могут носить обувь на каблуке только с 12 лет, чтобы не спровоцировать появление патологий кости стопы.