Врач объяснил, почему от инсульта женщины умирают чаще мужчин

По ее словам, в США около 60% смертельных исходов после инсультов приходятся на женскую половину пациентов. Она связала эти данные с различиями признаков «мозгового удара» у обоих полов.

Эксперт отметила, что типичные симптомы, как онемение одной стороны тела, асимметрия лица и невнятная речь, чаще происходят у мужчин. Из-за этого некоторые медики неверно истолковывают диагноз у женщин и начинают лечить их от мигрени.

Среди симптомов инсульта у женского организма врач назвала дезориентацию, спутанность сознания, слабость и головную боль. Также тревожными звоночками могут быть обмороки, судороги и тошнота.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал, как снизить риск развития инсульта. По его словам, нужно придерживаться правильного питания и заниматься спортом.