11 мая 2024, 05:55

Врач объяснил, почему нельзя лечить изжогу содой

РИА «Новости»
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Прием воды с содой для лечения изжоги приведет к печальным последствия, в том числе повысит риск развития рака. Это неэффективное лечение, объяснила в интервью изданию «Доктор Питер» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», - добавила врач.

Врач предупредила, что пищевая сода обладает щелочными свойствами. Она негативно влияет на пищеварительные процессы.

Если применять ее для нейтрализации кислоты в желудке при изжоге, то сначала боль может на время утихнуть, а потом вернуться с новой силой.

Кашух объяснила, что растворенная в воде сода превращается в щелочной раствор, нейтрализующий кислоту желудочного секрета. После этого желудок начинает усиленно производить соляную кислоту, чтобы восстановить прежнюю кислотной желудочного сока. Во время этого процесса образуется углекислый газ, который опять приводит к изжоге и вздутию.

По ее словам, вместо соды лучше использовать современные аптечные препараты, а если изжога часто повторяется, то обратиться к врачу. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта с таким лечением возрастают риски повредить слизистую желудка и повысить риски развития рака.

Ранее Кашух предупредила россиян, что сдобные куличи с добавлением молока и сливочного масла нельзя хранить больше недели.

Лекарства Врачи Онкология
10 мая 2024, 14:49
Российские поликлиники в ближайшие шесть лет полностью модернизируют
РИА «Новости»
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Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин. Прямая трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Перед депутатами кандидат на пост главы председателя правительства представил программу будущей работы правительства.

В ходе своего выступления Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить качество и доступность медицинских услуг для россиян. Сделать это возможно путем объединения усилий на всех уровнях, учитывая обратную связь от людей и медицинских работников.

«В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно выявлять заболевания и назначать терапию более чем семи миллионам россиян», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что по поручению президента России Владимира Путина продолжит работу по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями,

Здравоохранение Госдума РФ Поликлиники Россия Михаил Мишустин
08 мая 2024, 16:22
Россиянам рассказали о тонкостях выбора свинины для шашлыков
РИА «Новости»
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Вторые длинные майские выходные у россиян обычно сопровождаются выездами на дачу и на природу, где они готовят шашлыки. Самой популярной версией этого блюда остается свинина. О том, как выбрать подходящее мясо и приготовить его без вреда для здоровья, рассказал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

При покупке свинины выбор лучше всего остановить на свежем или охлажденном мясе. При заморозке большая часть полезных веществ утрачивается.

Лучше всего нажать на кусок: если он упругий, то заморозке его точно не подвергали. Также стоит обратить внимание на цвет и консистенцию - оттаявшая свинина ярче и имеет рыхлости.

Перед маринованием мясо лучше на несколько часов засолить. Это поможет убрать лишнюю влагу. После нарезанные куски необходимо промыть и положить в кислую среду. Это могут быть сухие вина, кефир, йогурт или сок лимона.

Если возиться с мясом не хочется, то в магазинах есть уже готовый замаринованный шашлык. Но брать нужно только приготовленный из высшего или первого сорта мяса. Также важно смотреть на срок годности и условия хранения продукта.

Для жарки лучшего всего подходит древесный уголь или дрова лиственных деревьев, они источают меньше канцерогенных смол. Между насаженными на шампуры кусками мяса необходимо сохранить достаточно расстояние. Так приготовление пройдет лучше.

На мангал шампуры кладут только после того, как угли подернутся пеплом. Для уменьшения объема дыма поможет положенная на угли фольга с отверстиями. Она же ограничит вспышки огня. Чтобы мясо не подгорало, расстояние между ним и углями должно быть не меньше 25−30 сантиметров.

Появляющаяся на шашлыках хрустящая корочка, несмотря на свои вкусовые качества, не несет ничего хорошего для здоровья. Врачи рекомендовали срезать подгоревшие края или чаще переворачивать шампуры во время готовки.

Недожаренное мясо в пищу лучше не употреблять, чтобы не подхватить инфекцию. Также не стоит передать шашлыком, но если все же удержаться не получилось, на следующий день необходимо пить больше воды и отдать предпочтение овощам и фруктам, чтобы абсорбировать излишки белка.

МЧС России напомнило, что во время действия противопожарного режима , который сейчас действует в 45 регионах, разводить костры строго запрещено. Использование мангалов на приусадебных участках возможно только в том случае, если скорость ветра меньше 10 метров в секунду.

Еда Питание Роспотребнадзор Россия Продукты
08 мая 2024, 13:17
Диетолог напомнил об эффективном продукте для снижения давления
РИА «Новости»
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Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок для снижения артериального давления. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

По словам врача, напиток богат антиоксидантами и содержит уникальный компонент - пуникалагин. Брюэр отметила, что полифенолы в гранатовом соке способствуют не только расширению артерий и повышению их эластичности, но и улучшают кровоток, что приводит к понижению давления.

Специалист также указала на наличие в соке витаминов С, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантных каротиноидов, которые участвуют в нормализации артериального давления и улучшении кровообращения благодаря производству оксида азота.

Диетолог призвала ежедневно пить по стакану гранатового сока для снижения уровня холестерина в крови.

Кардиолог Фомичева назвала главную ошибку гипертоников. По ее словам, пить таблетки только тогда, когда повышается давление, а не по назначенной врачом схеме, неправильно.

Здравоохранение Врачи Продукты
08 мая 2024, 04:38
Названы продукты, от которых нужно отказаться во время магнитных бурь
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Россиянам рекомендовали пересмотреть рацион питания во время магнитных бурь, отказавшись от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», - посоветовал врач.

По его словам, лучше остановиться на легкоусвояемых продуктах, содержащих большое количество витаминов и необходимых человеку микроэлементов.

Если говорить о питьевом режиме, то гипертоникам лучше остановиться на воде и морсах, отказавшись на время от чая и крепкого кофе.

Есть совет и для гипотоников. В такой период им помогут улучшить самочувствие контрастный душ и природные тонизирующие средства.

Прошлой осенью диетолог Людмила Денисенко также рекомендовала отказаться от жирной пищи, а вместо кофе пить травяные чаи , чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что в ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце.

Питание Врачи Магнитные бури Продукты

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