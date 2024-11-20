Врач объяснил, кому и почему опасно есть творог

«Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы)», - объяснила она.

Сухорукова добавила, что этот продукт также противопоказан при гастрите.

По ее словам, если отсутствуют противопоказания, то его можно употреблять в умеренных количествах каждый день. Суточная норма для взрослых составляет не более 200 граммов, для детей - не более 100 граммов творога. Исключение - спортсмены, у которых дневная норма может быть и выше.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов посоветовал людям, желающим снизить вес, уменьшить потребляемые калории и при этом увеличить количество белка в рационе, в частности, мяса, яиц, творога, рыбы и бобовых.