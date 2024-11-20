20 ноября 2024, 05:31

Врач объяснил, кому и почему опасно есть творог

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Россиянам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением творога, так как этот продукт противопоказан людям с рядом заболеваний, в частности, страдающим ожирением и атеросклерозом. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы)», - объяснила она.

Сухорукова добавила, что этот продукт также противопоказан при гастрите.

По ее словам, если отсутствуют противопоказания, то его можно употреблять в умеренных количествах каждый день. Суточная норма для взрослых составляет не более 200 граммов, для детей - не более 100 граммов творога. Исключение - спортсмены, у которых дневная норма может быть и выше.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов посоветовал людям, желающим снизить вес, уменьшить потребляемые калории и при этом увеличить количество белка в рационе, в частности, мяса, яиц, творога, рыбы и бобовых.

Врачи Продукты
19 ноября 2024, 22:24
Врач предупредил о последствиях длительного воздержания от секса
РИА «Новости»
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Длительное воздержание вредно как для мужчин, так и для женщин. Врач-уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин заявил, что отсутствие половой жизни чревато гормональным сбоем и ранним старением. Об этом сообщил сайт RuNews.

По словам специалиста, отсутствие секса негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии человека. Он объяснил, что организм отключит неиспользуемые функции, и это приведет к гормональному сбою, изменению обмена веществ и ускорению старения.

Аглиуллин сообщил, что у женщин из-за отсутствия интимной жизни раньше времени наступит климакс. У мужчин снизится активность сперматозоидов.

В России предложили создать министерство секса для повышения рождаемости. Авторы идеи обратились в Госдуму.

Болезни Отношения Медицина Секс
19 ноября 2024, 03:20
Врач назвал продукты, помогающие быстро заснуть и крепко спать
РИА «Новости»
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Для быстрого отхода ко сну вечером можно съесть продукты, богатые магнием, триптофаном, апигенином и природным мелатонином. Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева перечислила их Lenta.ru.

По словам специалиста, способный настроить мозг на отдых антиоксидант апигенин содержится в чае из ромашки, пассифлоры и мелиссы. Елисеева сообщила, что благотворно влияющую на нервную систему аминокислоту триптофан можно получить из стакана теплого молока.

Для расслабления мышц врач посоветовала съесть перед сном киви, банан, грецкие орехи и миндаль, так как они богаты магнием. Из яиц, рыбы жирных сортов, вишни и ягод годжи, по словам Елисеевой, можно получить природный мелатонин для быстрого засыпания.

Врач-невролог Ринат Гимранов связал слишком чуткий сон с интенсивными тренировками, гормональным сбоем и умственным напряжением. Он посоветовал нормализовать режим дня и позаботиться о здоровье.

Еда Медицина Диеты Продукты
18 ноября 2024, 13:41
«У каждой системы свои нюансы». Почему на брекетах не стоит экономить?
Unsplash
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Брекеты в России подорожали за год в два раза. Ценник на выравнивание зубов возрос до полумиллиона рублей и рискует расти дальше. С чем это связано и чего ждать, рассказала 360.ru стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Ирина Рублева.

Она отметила, что в России нет производства брекетов - их поставляют из-за границы. При этом зачастую цена зависит от конкретного стоматолога, его опыта и квалификации, а также стадии, на которой пациент приходит лечить зубы. В некоторых клиниках цена может доходить до 600-700 тысяч рублей.

«Если ты на чем-то экономишь, значит, у тебя лечение будет дольше идти, потому что на дешевых брекетах надо чаще приходить к доктору на прием. То есть у каждой системы свои нюансы», - заявила собеседница 360.ru.

Ранее другая стоматолог-ортодонт, Мария Балакирева, предупредила об опасности брекетов , купленных на маркетплейсах.

Поликлиники Деньги
11 ноября 2024, 04:06
Раскрыт секрет бодрости по утрам
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Секрет бодрости с утра включает в себя такие простые правила, как попадающий в спальню солнечный свет и проветривание комнаты перед сном. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак - ключевые факторы для бодрости», - сказал он.

Мартынов добавил, что перед сном нужно проветрить комнату. Еще один важный фактор бодрости заключается в попадании солнечного света в комнату утром. Он стимулирует выработку кортизола в организме, который отвечает за пробуждение.

Ранее фитнес-тренер Акулина Бахтурина посоветовала делать утреннюю зарядку , чтобы размять спину после сна и восстановить кровообращение. По ее словам, в этом поможет упражнение «кошка-корова».

Врач-диетолог Марина Макиша рекомендовала пить по утрам какао или определенные виды чая вместо кофе, чтобы взбодриться и получить приток энергии.

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