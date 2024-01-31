31 января 2024, 02:01

Врач объяснил, какие крупы вызывают болезни суставов

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Употребление в пищу некоторых круп может спровоцировать развитие воспалительных процессов. Об этом врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала в беседе с «Газета.Ru».

Она напомнила, что цельное зерно состоит из трех компонентов: отрубного слоя с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевого слоя с питательными веществами и эндоспермия с углеводами и белком.

Рафинированное зерно не содержит отрубного и зародышевого слоев, поэтому его употребление приводит к повышенному уровню воспалительных маркеров в крови. Они провоцируют болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. К рафинированным крупам относятся белый хлеб, белый рис, сдоба и пирожные.

Толмасова посоветовала цельнозерновые крупы, ведь они богаты клетчаткой и витаминами группы В, а также антиоксидантами, которые могут защитить клетки организма от повреждений.

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил, что боли в суставах после тренировок могут возникать из-за артроза, артрита или остеопороза. Он рекомендовал не игнорировать постоянные боли после тренировок и обратиться к врачу.

Еда Болезни Врачи Диабет
30 января 2024, 04:01
Стало известно, почему нельзя пить алкоголь перед сном
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Ученые из Лаборатории исследования сна при больнице EP Bradley в Провиденсе (США) выяснили, что употребление алкоголя на ночь негативно влияет на качество сна, меняя его структуру. Результаты исследования опубликовал журнал Sleep.

В эксперименте участвовали 30 взрослых добровольцев, которые провели три ночи подряд в лаборатории. Их разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали алкогольный коктейль за час до отбоя.

Ученые определяли стадии сна с использованием полисомнографии. Они выяснили, что употребление алкоголя перед сном уменьшило продолжительность быстрого сна, занимающего около 20% ночного сна. При том, что эта стадия важна для сохранения остроты ума и памяти человека.

Ранее ученые из Катанийского университета выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой овощами, рыбой и бобовыми, может улучшить качество сна. Такой рацион снижает вероятность появления бессонницы и внезапных изменений продолжительности сна.

До этого клинический психолог Татьяна Метелева предупредила, что нарушение сна является одним из признаков нарушения психического здоровья.

Отдых Алкоголь Ученые
30 января 2024, 02:28
Диетолог развеял миф о пользе гречки
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Обработанная гречневая крупа теряет витамины, поэтому не стоит готовить ее чаще двух раз в неделю. Диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о пользе гречки в интервью изданию «Народные новости».

«На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее - тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле и зелени», - пояснила она.

По словам диетолога, хорошо, если есть ягоды, которые содержат много витаминов и микроэлементов. Мойсенко посоветовала заваривать сушеный шиповник вместе с урюком, а также добавлять специи в пищу.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь , чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты. К такому завтраку она порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки.

Прошлой осенью Королева назвала гречку самой полезной крупой , способной укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника за счет содержания пищевых волокон.

Ранее президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что в 2024 году может подорожать гречка.

Питание Врачи Диеты Продукты
29 января 2024, 14:47
Россиянам объяснили одну из главных причин разрушения сосудов
РИА «Новости»
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Одним из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов, является курение, заявила в беседе с «Российской газетой» терапевт Ирина Баранова. Помимо этой вредной привычки, негативно сказывается на здоровье и употребление вредной жирной еды.

По словам Барановой, именно курение и такие продукты выступают главными провокаторами разрушения сосудов и развития болезней сердца.

Никотин и смолы попадают в дыхательные пути, а после - в систему кровообращения, указала врач. Это в два раза повышает риск патологии сердечной мышцы.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы терапевт посоветовала держать под контролем уровень инсулина, глюкозы и гомоцистеина в крови.

В частности, для контроля гомоцистеин важно, чтобы организм получал витамины группы В, а метаболические процессы были налажены.

Помимо этого, эксперт рекомендовала скорректировать рацион, снизив количество трансжиров. Для этого можно отказаться от употребления полуфабрикатов.

Курение Врачи
29 января 2024, 09:59
Число операций по борьбе с ожирением в России увеличилось на 172%
РИА «Новости»
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Врачи в России чаще стали назначать пациентам с ожирением специальные бариатрические операции. Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на Общероссийской бариатрический реестр, в 2023 году сделали 8955 таких операций, что на 172% больше показателя, чем годом ранее.

По словам главы Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максима Бурикова, бариатрия занимается лечением ожирения. Назначенные такие пациентам операции - это не эстетическое вмешательством, а борьба с весом, когда индекс массы тела достигает 40.

На этом этапе в организме человека происходят гормональные нарушения, вследствие которых похудеть естественным путем уже не получается. После бариатрической операции пациенты теряют до 35% от общей массы тела, то есть порядка 70% лишнего веса. При этом более 80% пациентов, которым провели такую операцию - женщины.

По данным бариатрического реестра, в 2021 году самой популярной операцией была резекция желудка. Далее - гастрошунтирование и метод SADI, при котором тонкую кишку исключают из процесса пищеварения.

За последние 10 лет в России вдвое увеличилось число пациентов с ожирением. Такой диагноз ставят не только взрослым, но и детям до 14 лет.

Врачи Россия Ожирение

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