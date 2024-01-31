Врач объяснил, какие крупы вызывают болезни суставов

Она напомнила, что цельное зерно состоит из трех компонентов: отрубного слоя с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевого слоя с питательными веществами и эндоспермия с углеводами и белком.

Рафинированное зерно не содержит отрубного и зародышевого слоев, поэтому его употребление приводит к повышенному уровню воспалительных маркеров в крови. Они провоцируют болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. К рафинированным крупам относятся белый хлеб, белый рис, сдоба и пирожные.

Толмасова посоветовала цельнозерновые крупы, ведь они богаты клетчаткой и витаминами группы В, а также антиоксидантами, которые могут защитить клетки организма от повреждений.

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил, что боли в суставах после тренировок могут возникать из-за артроза, артрита или остеопороза. Он рекомендовал не игнорировать постоянные боли после тренировок и обратиться к врачу.