Врач объяснил, как проблемы с щитовидной железой влияют на сон

Специалист объяснила, что при усиленной работе щитовидной железы вырабатывается избыточное количество гормонов. Этот орган отвечает за обменные процессы и за деятельность нервной системы, причем последняя при появлении неполадок в ее работе становится «расторможенной».

«Человеку очень сложно справиться со своими перепадами настроения. И возникает очень плохой сон», - рассказала Фатеева.

Это еще не все проблемы, возникающие при серьезных нарушениях в работе эндокринной системы. Проблемы с щитовидной железой могут привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе - повышению давления и нарушению сердечного ритма.

Если говорить об обменных процессах, то человек может сильно набрать вес или, наоборот, также сильно его потерять.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал, что вегетососудистая дистония представляет собой комплекс разных симптомов другого заболевания, которое выявляют в ходе тщательного обследования.