05 июня 2024, 06:01

Врач объяснил, как проблемы с щитовидной железой влияют на сон

Freepik
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Заболевания щитовидной железы могут привести не только к бессоннице и перепадам настроения, но и к осложнениям в сердечно-сосудистой системы. Об этом Пятому каналу рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук Анастасия Фатеева.

Специалист объяснила, что при усиленной работе щитовидной железы вырабатывается избыточное количество гормонов. Этот орган отвечает за обменные процессы и за деятельность нервной системы, причем последняя при появлении неполадок в ее работе становится «расторможенной».

«Человеку очень сложно справиться со своими перепадами настроения. И возникает очень плохой сон», - рассказала Фатеева.

Это еще не все проблемы, возникающие при серьезных нарушениях в работе эндокринной системы. Проблемы с щитовидной железой могут привести к осложнениям в сердечно-сосудистой системе - повышению давления и нарушению сердечного ритма.

Если говорить об обменных процессах, то человек может сильно набрать вес или, наоборот, также сильно его потерять.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал, что вегетососудистая дистония представляет собой комплекс разных симптомов другого заболевания, которое выявляют в ходе тщательного обследования.

Болезни Врачи
05 июня 2024, 04:14
Россиянам объяснили, сколько клубники можно съесть за день
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На юге России уже начали созревать раннеспелые сорта клубники, но хоть она и полезна в ее употреблении стоит знать меру, особенно людям, страдающим различными аллергическими реакциями. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что «клубничный сезон» продлится примерно до конца июля.

«При отсутствии противопоказаний взрослому человеку можно употреблять 250-300 граммов клубники в день», - предупредила врач.

Стародубова отметила, что в клубнике содержатся витамины С и Е, фолиевая кислота, каротиноиды, различные минеральные вещества, калий, магний, цинк и кремний. Кроме того, в ее составе имеются салицилаты, биофлавоноиды и клетчатка.

Сама клубника не слишком калорийна, но это не повод употреблять ее в больших количествах. В этом случае возможны не только диспепсические явления, но и развитие псевдоаллергических реакций.

Страдающим аллергией людям нужно помнить об этом, особенно в период обострения заболеваний.

Прошлой весной диетолог Антонина Музыченко рассказала, что в ранней клубнике могут содержаться опасные для здоровья нитраты , которые при употреблении такого продукта могут спровоцировать появление дерматитов и аллергии.

Врачи Диеты
05 июня 2024, 00:04
«Набиты сахаром и жиром». Врачи назвали опасные продукты, которые маскируются под полезные
Freepik
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Некоторые продукты «маскируются» под полезные, но на самом деле могут быть опасны для здоровья. Об этом написало греческое издание Pronews.gr.

В список таких скрытых вредителей попали ароматизированные йогурты с клубникой, вишней или другими фруктами и ягодами. В этих продуктах втрое больше сахара, чем в натуральных йогуртах. Так что гораздо полезнее будет взять обычный йогурт и добавить в него свежие ягоды или фрукты. Другой опасный продукт - магазинный кетчуп.

«Четверть этой, казалось бы, невинной бутылки набита сахаром - четыре грамма на столовую ложку», - предупредили эксперты.

То же самое касается и других готовых заправок для салата: в них содержится большое количество сахара и вредных жиров. Специалисты порекомендовали использовать для заправки оливковое масло.

Авторы статьи пришли к выводу, что колбасы и обработанное мясо не так опасны для здоровья, как фруктовые йогурты. Хотя это и вредная пища, потребители об этом знают, поэтому регулируют ее употребление, осознавая риски - чего нельзя сказать о йогуртах, которые обычно относят к полезной пище.

Ранее стало известно, что фастфуд разрушает кровеносную систему и способствует образованию тромбов.

Еда Врачи Продукты
04 июня 2024, 14:41
Россиянам расскажут все о здоровье микробиоты
Телеканал «360»
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Во вторник, 4 июня, пройдет научная конференция «Кишечный микробиом: профилактика нарушений и пути коррекции». Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Конференция состоится при поддержке самого ведомства, министерства здравоохранения, Российской академии наук, министерства науки и высшего образования.

Местом ее проведения выбрали конференц-зал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по Устьинскому проезду в Москве, 2/14. Поучаствовать в конференции можно как очно, так и в режиме онлайн.

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» стал стратегическим партнером проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». В рамках сотрудничества ведомств проводится много активностей, главной целью которых является популяризация среди населения принципов здорового образа жизни.

В программе конференции представят передовые научные достижения в изучении кишечного микробиома человека, связи дисбиотических нарушений с развитием распространенных неинфекционных заболеваний, особенностей формирования микробиоты в онтогенезе и их влияния на здоровье.

Особое внимание участники мероприятия уделят вопросам сохранения микробиома и коррекции нарушений в процессе жизнедеятельности с помощью алиментарных факторов.

В конференции примут ведущие российские ученые, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники образовательных и научных организаций, специалисты. К участию также пригласили научных сотрудников, врачей, ординаторов и аспирантов в возрасте до 39 лет.

Питание Врачи Роспотребнадзор Ученые Наука Москва
04 июня 2024, 06:04
Малышева назвала неочевидный фактор, повышающий риск развития рака
РИА «Новости»
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Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала хронический стресс неочевидным фактором, повышающим риск развития онкологических заболеваний. Об этом она заявила в эфире передачи, выходящей на Первом канале.

«Длительные стрессы являются одной из причин повышения риска опухоли», - заявила она.

По словам Малышевой, хронический стресс подавляет иммунную защиту организма, лишая его возможности бороться с появляющимися раковыми клетками. По этой причине болезнь и начинает развиваться.

Ее коллега и соведущий, иммунолог Андрей Продеус рассказал россиянам, что употребление шпината снижает риски развития рака благодаря содержащимся в нем гликолипидам. По его словам, эти вещества блокируют размножение раковых клеток.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев предупредил россиян, что на начальных стадиях большинство видов рака могут протекать бессимптомно , поэтому этот недуг так коварен. Обычно его диагностируют совершенно случайно, так как у болезни отсутствуют яркие клинические проявления.

Елена Малышева Врачи Онкология

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