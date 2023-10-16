Врач объяснил, как определить качество спермы дома

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Красноватый или коричневатый цвет спермы говорит о примесях крови. Это бывает при травмах или опухолях. Воспаление покажет желтый и зеленоватый цвет. Он говорит о примеси лейкоцитов, то есть гноя.

Также не хорошо, если сперма слишком прозрачная. Это свидетельствует о том, что в ней может быть мало сперматозоидов, за счет которых сперма и приобретает мутный цвет.

К врачу стоит обратиться также если сперма имеет гнилостный или неприятный вкус. При этом Иванова отметила, что в некоторых работах говорится, что вкус эякулята больше зависит от того, что человек съел.

Размер порции здоровой спермы должен составлять от двух до шести миллилитров. Меньший объем говорит об угнетении функции половых придатков, а больший - о воспалении.

Для того, чтобы измерить объем спермы самостоятельно, нужно приобрести баночку для сбора биологического материала в аптеке. По рисочкам, которые есть на ней, можно определить, количество. Кроме того, для определения объема спермы можно ориентироваться на шприц два миллилитра, указала Иванова.