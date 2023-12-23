Врач назвала идеальную замену шампанскому на Новый год

«Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи», - уточнила специалист.

Она рекомендовала взять на замену игристому сухие сорта вин и неокрашенные напитки, не смешивать алкоголь с соками или сладкими газировками, а также определиться с одним напитком на вечер, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее главный терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина рекомендовала россиянам соблюдать пять важных правил новогоднего застолья, чтобы избежать риска «синдрома праздничного сердца». Специалист пояснила, что этим термином называют острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя.